"Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон 7 выпуск: кто покинул кулинарный проект и поехал домой

Новости шоу бизнеса:Новый день на кухне "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона 7 выпуска начался для участников довольно тяжелым испытанием от судей кулинарного проекта.

В 7 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" бросят вызов мировым лакомствам, которые принесли своим создателям безумное состояние и славу. Кто из профессионалов покинет кулинарный проект и поедет домой, а кто останется – узнаем уже сегодня.

Судьи "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона отметили, что гордятся быстрым ростом развития профессионалов на кухне проекта и подготовили для поваров достаточно тяжелое испытание. Но прежде чем объявить правила первого кулинарного конкурса, судьи попросили участников самостоятельно разделиться на пары и выбрать поверхность с коробкой-загадкой. Именно под ней кулинары найдут свою задачу на ближайшие два часа, которые судьи "Мастер Шеф. Профессионалы" отвели на испытание.

Под коробками-загадками каждую пару шеф-поваров ждали легендарные сладости, которые обогатили своих изобретателей на миллиарды – баунти, палочки твикс, киндер милк и другие всеми любимые лакомства.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-1_UqynVc2/

Сегодня каждая пара должна приготовить культовый торт, который видит перед собой. Вкус, форма и консистенция должна соответствовать оригиналу на все 100%.

У кулинаров не будет рецептов приготовления сладостей, ведь они хранятся под грифом секретно.

Анастасия Кобыляцкая встала в пару с Юлей Жигулиной, девушки готовили конфеты рафаэлло. Владимир Чахмахчян и Давид Даниелян готовили птичье молоко, Евгений Грибеник и Никита Алимов – палочки твикс, Ефим Кравченко и Эдуард Канарян – сникерс, Анатолий Цуперяк и Саша Цвигун – фереро роше, Влад Мицкевич и Виктор Самардак – баунти, а Максим Высоцкий и Влад Ермаков – киндер милк.

По вердикту судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" наихудшими блюдами были палочки твикс, птичье молоко и сникерс. Черные фартуки надели сразу шестеро поваров-профессионалов, а вот конфеты от Анатолия Цуперяка и Саши Цвигуна стали лучшими. Эктор Хименес-Браво дал попробовать их Владимиру Ярославскому и Оле Мартыновской – судьи были в восторге от лакомств.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-2Ody_gGOJ/

По результатам первого конкурса Анатолий Цуперяк и Александр Цвигун стали лучшими в испытании и во втором конкурсе "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезон получили от тройки судей бонус – стали капитанами следующих команд на кухне проекта.

Саша выбрал синий цвет фартуков, Толику остались красные фартуки. В синюю команду попали Эдик, Настя, Ефим, Виктор, Максим и Давид. В красную – Владислав, Евгений, Никита, Юля, Мицик и Владимир.

Под коробками-загадками две команды ждали идентичные особые календари от "Мастер Шеф". Судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" отметили в календаре 12 праздников, которые обозначили красным цветом. Задачей профессионалов было нетрадиционно приготовить блюда, которые характеризуют эти праздники, и показать людям, что их можно готовить креативно и по-новому.

На приготовление блюд у каждой из команд было 1,5 часа времени. Команда синих приготовила утку по-пекински на китайский Новый год, немецкие сосиски с капустой на Октоберфест, яблочный чиз в форме яблоки на Спас, вариацию на салат "под шубой" на Новый год, десерт в форме мозгов на Хэллоуин, кулич на Пасху, фаршированный рулет на Рождество, вариацию на цимес на Хануку и тыквенный разобранный тарт на День Благодарения.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-2X5ARgoaE/

Судьи приняли только шесть блюд от команды синих. У команды красных было меньше приготовленных блюд на вердикте – баварские колбаски на Октоберфест, кутья на Рождество, кулич на Пасху, штрудель на Яблочный Спас, вареники с маком на Маковея, пальцы дьяволицы с миндалем на Хэллоуин, блины на Масленицу, индейка на День Благодарения и вариация на оливье на Новый год.

Последнее блюдо, которое готовил Никита Алимов, особо отметил Владимир Ярославский. Судья отметил, что это отдельное блюдо, которое заслуживает быть в меню изысканного ресторана.

По вердикту судей у обеих команд приняли по шесть блюд, поэтому сегодня нет команды, которая проиграла – все профессионалы молодцы.

В битве черных 7 выпуска будут бороться аж шесть поваров-профессионалов.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-2cs2ogPr0/

Задачей для поваров будут пищевые отходы из продуктов: шелуха, кожура с овощей, остатки сливок и масла в пакете и другие продукты, которые обычно выбрасывают в мусор.

Каждый из владельцев черных фартуков в течение часа готовил блюдо "за жизнь" и возлагал на него большие надежды.

Тройка судей оценила все блюда участников и в 7 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и кулинарное шоу покинул – никто. Все участники справились с задачей судей и остались на проекте.

В 8 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участников ждет взвешивание продуктов. Чья жадность шокирует судей? Узнаем уже через неделю!