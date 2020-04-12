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Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
10:01 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Отметим, в четверг, 9 апреля девочке исполнилось 9 лет.

Популярная певица Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь Евангелину с днем рождения.

На своей странице в Instagram 37-летняя украинская артистка, живущая и работающая в России, разместила серию архивных кадров с дочерью. В подписи к снимкам звездная мама нежно поздравила Еву с днем рождения. 

"Моя любовь, мое счастье, моя жизнь. тебе сегодня 9. будь здорова, моя девочка. пусть Бог тебя оберегает", — написала Лобода.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-xKwGuh9ur/

В субботу, 11 апреля певица решила устроить дочери яркий праздник. Вечеринка по случаю дня рождения проходила в стиле Гарри Поттера в домашней обстановке: 

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"Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже", — написала Лобода в подписи к снимкам, сделанным в разгар праздника на самоизоляции.

Напомним, у Лободы двое детей. Старшую дочь Евангелину певица родила от бывшего гражданского супруга, танцора и хореографа Андрея Царя. Младшую дочь Тильду звезда родила в мае 2018 года. Имя отца ребенка певица не раскрывает.

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Знаменитости, День рождения, Светлана Лобода.
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