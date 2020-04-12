Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода

Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства

Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
15:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский артист поделился душевными воспоминаниями о празднике из своего детства.

Накануне Пасхи телеканал "Украина" порадует зрителей грандиозным концертом "Українська пісня року", который выйдет в эфире в субботу, 18 апреля, в 22:00. Популярный певец Олег Винник, который в этот вечер подарит украинцам свои хиты, поделился трогательными детскими воспоминаниями о светлом празднике Пасхи.

В этом году украинцам придется отмечать один из главных религиозных праздников дома. Тем не менее, артист не расстраивается, ведь самым важным по-прежнему остается то, чтобы Воскресение Христово настало в душе.

"Для меня, как для верующего человека, Пасха всегда была и остается самым большим и светлым праздником. Раньше в этот день обязательно ходил в церковь на службу. Люблю это волнительное состояние, святое таинство, с огромным уважением отношусь ко всем традициям. В детстве помогал матери печь паски: взбивал белки, доставал куличи из печи, а затем самостоятельно украшал их. После церкви мы собирались всей семьей за столом и начинали пробовать пасхальные лакомства. Это было особенное время!" - рассказал Олег Винник в интервью каналу "Украина".

Пасха 2020: Анатолий Анатолич рассказал, как отметить праздник в условиях карантина
Пасха 2020: Анатолий Анатолич рассказал, как отметить праздник в условиях карантинаЧитать полностью

По словам певца, сейчас он тоже старается провести праздничный день вместе с родными и соблюдает традицию, которую "забрал с собой из детства".

"Заключается она в том, чтобы стукнуться друг с другом пасхальными яйцами, кто кого победит. А еще об лоб можно - так проверяется характер. Это всегда дарит радость за столом и дает возможность вновь почувствовать себя ребенком", - отметил артист.

Напомним, национальная музыкальная премия "Українська пісня року" была основана в 2004 году Михаилом Поплавским, а в 2019-м партнером мероприятия стал певец Олег Винник. Артисты говорят - объединились, потому что болеют за украинскую песню.

Пасха 2020: вкусные рецепты пасхальных куличей (Фото)

В концерте выступят самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK | Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Певец, Олег Винник, Праздники в апреле, Пасха 2020, Українська пісня року.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
04 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения Covid-19 в Украине и мире 12 апреля (Онлайн)
Оживление экономики Европы: Глава МИД Германии предлагает принять семилетнюю программу
Оживление экономики: Глава МИД Германии предложил программу
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь