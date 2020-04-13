Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля

Принц Гарри отказался от королевской фамилии

Принц Гарри отказался от королевской фамилии
10:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Внук королевы Елизаветы II решил отказаться даже от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую Ее Величество сохранила для потомков.

После составления королевских обязанностей супруги Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут использовать свои титулы герцогов Сассекских.

Новый 2020 год обозначился для супругов Меган и Гарри существенными изменениями. Они осмелились отказаться от тех достижений, которых добились в составе королевской семьи, и начали самостоятельную жизнь. Однако, кроме нового жилья, материального статуса и карьеры, независимость сказалась для пары отсутствием титулов герцогов Сассекских и приставки Королевское Высочество.

Как сообщает издание The Sun, принц Гарри решил не использовать даже королевскую фамилию Маунтбеттен-Виндзор и использовать только свое полное имя. Во время частых перелетов из Канады в Британию он заказывал авиабилеты в компании Travalyst на имя принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский.

Католическая Пасха 2020: мировые звезды поздравляют с праздником (Фото, Видео)

Следует напомнить, что супруги Меган и Гарри были вынуждены изменить название своей благотворительной организации Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили название своей благотворительной организации . Они решили назвать ее Archwell.

"Еще до Sussex Royal появилась идея "Арчи"– это греческое слово, означающее "источник действий". Мы ухватились за эту идею для благотворительной организации и она стала вдохновением для имени нашего сына", – пояснили Меган и Гарри в прессе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Внук королевы Елизаветы II, Королевская фамилия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
05 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: в Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
В Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти
Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса, всего 19 больных
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь