Принц Гарри отказался от королевской фамилии

Новости шоу бизнеса:Внук королевы Елизаветы II решил отказаться даже от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую Ее Величество сохранила для потомков.

После составления королевских обязанностей супруги Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут использовать свои титулы герцогов Сассекских.

Новый 2020 год обозначился для супругов Меган и Гарри существенными изменениями. Они осмелились отказаться от тех достижений, которых добились в составе королевской семьи, и начали самостоятельную жизнь. Однако, кроме нового жилья, материального статуса и карьеры, независимость сказалась для пары отсутствием титулов герцогов Сассекских и приставки Королевское Высочество.

Как сообщает издание The Sun, принц Гарри решил не использовать даже королевскую фамилию Маунтбеттен-Виндзор и использовать только свое полное имя. Во время частых перелетов из Канады в Британию он заказывал авиабилеты в компании Travalyst на имя принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский.

Следует напомнить, что супруги Меган и Гарри были вынуждены изменить название своей благотворительной организации Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили название своей благотворительной организации . Они решили назвать ее Archwell.

"Еще до Sussex Royal появилась идея "Арчи"– это греческое слово, означающее "источник действий". Мы ухватились за эту идею для благотворительной организации и она стала вдохновением для имени нашего сына", – пояснили Меган и Гарри в прессе.