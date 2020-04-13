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Риз Уизерспун показала прическу, модную в 90-х (Фото)

Риз Уизерспун показала прическу, модную в 90-х (Фото)
12:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Уже в который раз она выкладывает свое фото многолетней давности и поражается собственным решениям в стиле и макияже.

Похоже, на карантине Риз Уизерспун решила разобрать старые снимки. 

Недавно она опубликовала еще одну фотографию времен 90-х, на которой встречаются сразу несколько трендов того времени. В кадре Риз позирует на афтерпати после премьеры фильма "Шоссе" в 1996 году в Нью-Йорке.

Что случилось с моими волосами? Хотя это не главное… Кто еще баловался с модной в 90-е коричневой помадой? — подписала публикацию Уизерспун.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-xC6dZAT--/

В комментариях актрису поддержали ее коллеги.

Честно говоря, я бы вернула такие прически, — написала Рэйчел Броснахэн. Оливия Уайлд призналась, что пыталась повторить этот look:

Я помню, как изо всех сил пыталась повторить этот твой образ дома, но вообще не получилось.

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А Гвинет Пэлтроу, которая, видимо, тоже увлекалась коричневой помадой, напомнила, что это была Toast of New York от Revlon в сочетании с карандашом для губ MAC оттенка Spicy.

Также недавно Риз выложила еще одно свое фото из 90-х, на котором она шагает в белом топе, коричневых штанах и босоножках.

Если вы искали, чем вдохновиться для создания весеннего образа, то вот, вы это нашли. Можете дальше не искать, — пошутила актриса.

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Риз Уизерспун, Знаменитости, Актриса, Старые фото, Фото с 90-х.
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