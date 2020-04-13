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Беременная Джамала показала округлившийся живот

Беременная Джамала показала округлившийся живот
14:29 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:36-летняя певица опубликовала солнечные фото с животиком, снятые в уютной домашней обстановке.

Джамала прилежно документирует вторую беременность, радуя поклонником фотографиями на последних сроках. 

"Утренняя", - лаконично подписала снимки певица.

"Нежная, хрупкая! Такая красивая!" - пишут восхищенные фанаты, угадывая пол будущего ребенка. - "Такая прекрасная и настоящая", "В этот раз в ожидании дочурки!" 

 
 
 
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Ранкова #quarantineindenim

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала во второй раз станет мамой уже очень скоро. Ранее она жаловалась, что в третьем триместре ее поджидали неприятности. 

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"На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда, - написала она. - Когда ты постоянно дома, кожа сохнет как-то особенно быстро".

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Беременность, Фотосессия, Знаменитости, Певица, Джамала.
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