Беременная Джамала показала округлившийся живот

Новости шоу бизнеса:36-летняя певица опубликовала солнечные фото с животиком, снятые в уютной домашней обстановке.

Джамала прилежно документирует вторую беременность, радуя поклонником фотографиями на последних сроках.

"Утренняя", - лаконично подписала снимки певица.

"Нежная, хрупкая! Такая красивая!" - пишут восхищенные фанаты, угадывая пол будущего ребенка. - "Такая прекрасная и настоящая", "В этот раз в ожидании дочурки!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ранкова #quarantineindenim Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Апр 2020 в 10:37 PDT

Джамала во второй раз станет мамой уже очень скоро. Ранее она жаловалась, что в третьем триместре ее поджидали неприятности.

"На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда, - написала она. - Когда ты постоянно дома, кожа сохнет как-то особенно быстро".