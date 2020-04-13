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"Это просто бесчеловечно": Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посочувствовали родителям на карантине

"Это просто бесчеловечно": Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посочувствовали родителям на карантине
15:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Тимберлейк, Бил и их сын проводят изоляцию в своем доме в Монтане, где довольно мало людей.

Недавно Джастин Тимберлейк вышел на связь с SiriusXM’s Hits 1 и рассказал, как ему с женой и пятилетним сыном сидится на карантине.

У нас все хорошо. Но мы очень сочувствуем тем, кто остался с детьми. Потому что заниматься родительством 24 часа в сутки — это просто бесчеловечно, — сказал певец. Он отметил, что родителям и детям необходимо отдыхать друг от друга.

Иногда Сайлас смотрит на меня с утомленным видом, и я понимаю, что надо сделать перерыв, — добавил Джастин.

Здесь и без того хорошая социальная дистанция, мы может спокойно выйти из дома и немного прогуляться по местности. Нам очень повезло, — сказал певец.

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Ранее о сложностях родительства на карантине рассказывала Ким Кардашьян. Она сидит дома с мужем и четырьмя детьми. Теперь звезда сама готовит, убирает и обучает детей. Ким удивлена, насколько сложно это совмещать.

Это очень тяжело. Раньше я задумывалась об еще одном ребенке, но теперь нет. Мне приходится много готовить и заниматься стиркой. У детей каникулы, нужно с ними заниматься. Я теперь иначе смотрю на учителей, которые занимаются с детьми на дому, — это труд, который достоин уважения. Очень трудно все это совмещать. Приходится отодвигать себя на второй план и посвящать время полностью детям, — рассказала многодетная мама Кардашьян.

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Джастин Тимберлейк, Знаменитости, Вирус, Карантин, Пандемия коронавируса.
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