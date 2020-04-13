Кардинальные изменения: Хилари Дафф сменила имидж

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса Хилари Дафф решилась на кардинальные изменения имиджа.

Подготовка к большим религиозным праздникам часто вдохновляет людей на особые эксперименты с имиджем. Так, в канун Пасхи Хилари Дафф решилась покрасить волосы в синий цвет.

Свой обновленный имидж 32-летняя Хиллари показала в сети, чем шокировала всех поклонников. Певица еще и укоротила длину волос и лишилась привычных кудрей.

Много подписчиков блога подумали, что это запоздалая шутка на 1 апреля. Однако уже в инстаграм-сторис Хилари Дафф подтвердила, что таки изменилась до неузнаваемости. "Да!"– отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 12 Апр 2020 в 1:41 PDT

Однако пока взволнованные сторонники еще не засыпают страницу артистки сообщениями, она поспешила объяснить, что это временный цвет волос. Хилари Дафф пользовалась краской, которая смоется за несколько раз. Поэтому уже вскоре фанаты увидят артистку в привычном образе блондинки.