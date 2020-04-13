Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада приняла изменения в бюджет: главные цифры
Верховная Рада приняла изменения в бюджет: главные цифры
Зеленский: Толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть
Зеленский: Толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть
Суркис: Единый телевизионный пул должен быть независимым
Суркис: Единый телевизионный пул должен быть независимым
Disney снимет еще один игровой ремейк: подробности
Disney снимет еще один игровой ремейк: подробности

Кардинальные изменения: Хилари Дафф сменила имидж

Кардинальные изменения: Хилари Дафф сменила имидж
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса Хилари Дафф решилась на кардинальные изменения имиджа.

Подготовка к большим религиозным праздникам часто вдохновляет людей на особые эксперименты с имиджем. Так, в канун Пасхи Хилари Дафф решилась покрасить волосы в синий цвет.

Свой обновленный имидж 32-летняя Хиллари показала в сети, чем шокировала всех поклонников. Певица еще и укоротила длину волос и лишилась привычных кудрей.

Много подписчиков блога подумали, что это запоздалая шутка на 1 апреля. Однако уже в инстаграм-сторис Хилари Дафф подтвердила, что таки изменилась до неузнаваемости. "Да!"– отметила она.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Хилари Дафф и Мэттью Кома представили совместную песню (Видео)

Однако пока взволнованные сторонники еще не засыпают страницу артистки сообщениями, она поспешила объяснить, что это временный цвет волос. Хилари Дафф пользовалась краской, которая смоется за несколько раз. Поэтому уже вскоре фанаты увидят артистку в привычном образе блондинки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Актриса, Певица, Имидж, Хилари Дафф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
05 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада увеличила штрафы за сжигание сухой травы
Рада увеличила штрафы за сжигание сухой травы
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, там зафиксировано 90 случаев COVID-19
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин
Пожар в Чернобыльской зоне: что с радиационным фоном в Киеве
Пожар в Чернобыльской зоне: что с радиацией в Киеве
&quot;Это просто бесчеловечно&quot;: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посочувствовали родителям на карантине
"Это просто бесчеловечно": Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посочувствовали родителям на карантине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь