Чем Надя Дорофеева занимается на карантине? (Фото)

Новости шоу бизнеса:Публикацию Надя сопроводила домашним снимком, на котором она запечатлена возле бассейна с книгой в руках.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева проводит карантин с мужем, в их новом загородном доме. Исполнительница занимается спортом, изучает английский язык, уделяет время домашним делам и, конечно же, творчеству.

Об этом 29-летняя знаменитость рассказала в своем Instagram.

"Я ни разу не выходила из дома. И знаете что - я привыкла. У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь все режимно, а в воскресенье - выходной, раньше выходных у меня не было", - говорит певица.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-7MCWKn9AO/

"Теперь моя работа выглядит по-другому: 3 раза в неделю спорт, 3 раза в неделю английский И куча всяких съемок, в домашних условиях! Готовить (оказывается дома хочется кушать постоянно и часто не 2 раза, как раньше, а 3-4 ), а посуда... ооооо. Убирать, не каждый день конечно, но приходится", - поделилась Надя.

Не обходится также и без творчества: запись новых песен, съемки роликов для соцсетей и YouTube, рабочие звонки. Кроме этого Дорофеева регулярно созванивается с мамой, друзьями и смотрит фильмы.