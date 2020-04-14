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Чем Надя Дорофеева занимается на карантине? (Фото)

Чем Надя Дорофеева занимается на карантине? (Фото)
10:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Публикацию Надя сопроводила домашним снимком, на котором она запечатлена возле бассейна с книгой в руках.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева проводит карантин с мужем, в их новом загородном доме. Исполнительница занимается спортом, изучает английский язык, уделяет время домашним делам и, конечно же, творчеству.

Об этом 29-летняя знаменитость рассказала в своем Instagram. 

"Я ни разу не выходила из дома. И знаете что - я привыкла. У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь все режимно, а в воскресенье - выходной, раньше выходных у меня не было", - говорит певица.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-7MCWKn9AO/

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"Теперь моя работа выглядит по-другому: 3 раза в неделю спорт, 3 раза в неделю английский И куча всяких съемок, в домашних условиях! Готовить (оказывается дома хочется кушать постоянно и часто не 2 раза, как раньше, а 3-4 ), а посуда... ооооо. Убирать, не каждый день конечно, но приходится", - поделилась Надя.

Не обходится также и без творчества: запись новых песен, съемки роликов для соцсетей и YouTube, рабочие звонки. Кроме этого Дорофеева регулярно созванивается с мамой, друзьями и смотрит фильмы.

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Все по теме:

Знаменитости, Надя Дорофеева, Самоізоляція, Чем заняться на карантине, Период карантина.
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