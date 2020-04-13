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Настя Каменских провела онлайн-тренировку для фанатов (Видео)

Настя Каменских провела онлайн-тренировку для фанатов (Видео)
22:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница показала эффективные упражнения для упругих ягодиц.

Настя Каменских в изоляции проводит онлайн-тренировки для фанатов. Также она подготовила целую серию физических упражнений на разные группы мышц.

Полезными видео артистка будет делиться на личном ютуб-канале. На днях она опубликовала ролик под одну из авторских песен.

На видео NK появилась в розово-черном облегающей комбинезоне, который красиво подчеркнул ее стройную и соблазнительную фигуру. Совместила спортивный наряд с кроссовками оранжевого цвета. Волосы знаменитость собрала в пучок, а лицо сияло естественной красотой без макияжа.

Настя Каменских поделилась правилами своей жизни: "Будьте смелыми"

Настя отметила, что каждая тренировка будет под любимые хиты ее поклонников, чтобы обеспечить бодрое и веселое настроение. Ягодицы Каменских тренировала под собственную песню "Попа, как у Ким". Все упражнения, показанные на видео, необходимо делать по 3 подхода.

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Упражнения, Настя Каменских, Певица.
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