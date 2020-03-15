Настя Каменских поделилась правилами своей жизни: "Будьте смелыми"

Новости шоу бизнеса:Узнайте, какими принципами руководствуется популярная артистка.

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась на странице в Instagram своими правилами жизни.

Поклонники артистки привыкли видеть ее всегда на позитиве, собранной и целеустремленной. Не секрет, что молодое поколение ставит Каменских себе в пример, поэтому наставления от звезды подписчики оценили позитивно.

"Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации! Будьте осознанными и внимательными; Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось; Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте. Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы; Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими; Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер; Мысли должны быть добрыми; Будьте порядочны;⠀ Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель; Любите; Здоровья всем!" - написала NK в социальной сети.

Фото www.instagram.com/kamenskux

Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней весеннего номера журнала XXL.