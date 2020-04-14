"Я так устала": Хилария Болдуин рассказала о самочувствии

Новости шоу бизнеса:Хилария любит делиться с поклонниками своим состоянием, поэтому не скрывает усталость или плохие новости.

Пережив два выкидыша в прошлом году, супруга Алека Болдуина, инструктор по йоге Хилария, забеременела снова.

Только что получила хорошие новости: все проходит нормально, маленький здоров. Хотела с вами поделиться. Еще одна попытка, — написала она на прошлой неделе и выложила видео из кабинета врача.

На днях Хилария уже пожаловалась на плохое самочувствие и заявила, что устала.

Я так устала. Младшие мальчишки спят, Кармен и Рафе разрешила поиграть с iPad. Мне очень нужен отдых. Губы потрескались. Шрамик на подбородке не проходит. Карантин против гламура — новая норма жизни, — написала в своем stories звездная супруга и выложила селфи с уставшим видом.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-5jDbHHtaI/

Хилария и Алек воспитывают четырех детей: шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео. У Алека также есть 24-летняя дочь Айрленд, которая родилась в его отношениях с Кейт Бейсингер.

После второго выкидыша она призналась, что ей было очень тяжело и потребовалась помощь психотерапевта.

Я каждую неделю хожу к психотерапевту. После потери двух беременностей мне было действительно сложно вернуться на путь счастья. Потерять ребенка — это конец, это как упасть на самое дно. Это ужасно. Но это открывает глаза. Ты сталкиваешься с настоящей болью, — рассказывала Хилария в тяжелый период.