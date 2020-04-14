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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фото своего загородного дома

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фото своего загородного дома
13:37 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Загородный дом был свадебным подарком герцогу и герцогине Кембриджской от королевы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали уединенный особняк, в котором изолировались на время эпидемии коронавируса. В нем семья отпраздновала католическую Пасху, поздравив подписчиков фотографией залитой солнцем поляны с нарциссами, на фоне которой виднеется уютный дом 18 века.

"Желаем всем вам счастливой и безопасной Пасхи. Оставайтесь дома и спасайте жизни", - подписала снимок королевская пара.

Учитывая жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, в этом году Кейт, Уильям и другие члены королевской семьи не присоединились к королеве Елизавете для ежегодного похода на пасхальные церковные службы.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-3ys0OFmMY/

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Вместе с тремя детьми, 6-летним Джорджем, 4-летней Шарлоттой и 2-летним Луи, они остаются в Анмер-Холле, который находится примерно в 19 км от Лондона. 

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Карантин, Загородный дом, Самоізоляція, Период самоизоляции.
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