СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США

Новости шоу бизнеса:Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес.

Подавляющее большинство британцев были крайне разочарованы, когда принц Гарри объявил о том, что они с супругой намерены отказаться от своих королевских обязанностей и переехать в США.

До официальной даты - 31 марта - герцог и герцогиня Сассекские проживали на территории Канады. Однако недавно они переехали в Лос-Анджелес.

По информации инсайдеров, Меган была счастлива вновь вернуться в Штаты. Поговаривают, она строит грандиозные планы о возвращении к своей актерской карьере. Маркл всерьез намерена покорить Голливуд, убеждают журналистов источники из окружения пары. Однако, как недавно выяснили репортеры New Idea, Гарри уже не рад тому, что покинул родину.

"У Гарри всегда была сильная связь с семьей. К тому же трагедия, случившаяся с его матерью, научила принца ценить своих близких", - рассказал источник журналистам. По словам инсайдера, герцог Сассекский регулярно задумывается о том, не было ли с его стороны ошибкой так спешно уезжать из Великобритании.

"Ко всему этому примешивается то, что принц Чарльз недавно переболел коронавирусом, а Гарри даже не имел возможности навестить его или поддержать", - пояснил аноним. По его словам, принц сейчас чувствует себя очень одиноким.