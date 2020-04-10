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СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США
СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США

СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США

СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США
17:14 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес.

Подавляющее большинство британцев были крайне разочарованы, когда принц Гарри объявил о том, что они с супругой намерены отказаться от своих королевских обязанностей и переехать в США.

До официальной даты - 31 марта - герцог и герцогиня Сассекские проживали на территории Канады. Однако недавно они переехали в Лос-Анджелес.

По информации инсайдеров, Меган была счастлива вновь вернуться в Штаты. Поговаривают, она строит грандиозные планы о возвращении к своей актерской карьере. Маркл всерьез намерена покорить Голливуд, убеждают журналистов источники из окружения пары. Однако, как недавно выяснили репортеры New Idea, Гарри уже не рад тому, что покинул родину.

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"У Гарри всегда была сильная связь с семьей. К тому же трагедия, случившаяся с его матерью, научила принца ценить своих близких", - рассказал источник журналистам. По словам инсайдера, герцог Сассекский регулярно задумывается о том, не было ли с его стороны ошибкой так спешно уезжать из Великобритании.

"Ко всему этому примешивается то, что принц Чарльз недавно переболел коронавирусом, а Гарри даже не имел возможности навестить его или поддержать", - пояснил аноним. По его словам, принц сейчас чувствует себя очень одиноким.

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Все по теме:

США, Великобритания, Канада, Принц Гарри, Королевская семья, Переезд, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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