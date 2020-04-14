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СМИ: Надежда Бабкина вышла из комы

СМИ: Надежда Бабкина вышла из комы
15:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

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Эстрадную российскую певицу Надежду Бабкину 6 апреля госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Однако COVID-19 у артистки не подтвердили. Впоследствии Надежду ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 14 апреля, она пришла в себя.

В мире зафиксировано немало случаев, когда люди обращались в больницу с пневмонией и у них диагностировали коронавирус. Что касается ситуации с Надеждой Бабкиной, то сперва российские СМИ тоже писали, что артистка больна Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому, – СМИ COVID-19, однако ее представитель опроверг эту информацию.

Сообщает о том, что Надежда вышла из искусственной комы. После отлючения аппарата искусственной вентиляции легких она находится в сознании и может дышать самостоятельно. 

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Представители знаменитости рассказали, что после того, как Надежда узнала о неделе своего пребывания в коме, то очень удивилась. Звезда сразу попросила жареной картошки с грибами. Но, вспомнив, что идет христианский пост, отказалась от еды.

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Вирус, Инфекция, Коронавирус, Надежда Бабкина, Covid-19.
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