СМИ: Надежда Бабкина вышла из комы

Новости шоу бизнеса:Состояние артистки врачи оценивают, как стабильное.

Эстрадную российскую певицу Надежду Бабкину 6 апреля госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Однако COVID-19 у артистки не подтвердили. Впоследствии Надежду ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 14 апреля, она пришла в себя.

В мире зафиксировано немало случаев, когда люди обращались в больницу с пневмонией и у них диагностировали коронавирус. Что касается ситуации с Надеждой Бабкиной, то сперва российские СМИ тоже писали, что артистка больна Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому, – СМИ COVID-19, однако ее представитель опроверг эту информацию.

Сообщает о том, что Надежда вышла из искусственной комы. После отлючения аппарата искусственной вентиляции легких она находится в сознании и может дышать самостоятельно.

Представители знаменитости рассказали, что после того, как Надежда узнала о неделе своего пребывания в коме, то очень удивилась. Звезда сразу попросила жареной картошки с грибами. Но, вспомнив, что идет христианский пост, отказалась от еды.