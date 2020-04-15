Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Сильвестр Сталлоне опубликовал редкое фото со всей своей семьей

Сильвестр Сталлоне опубликовал редкое фото со всей своей семьей
08:58 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:На фото видно, что актер пытается снять ободок с ушками, который ему надевают его дочки.

Американский актер Сильвестр Сталлоне показал яркое фото со всей своей семьей, сделанное в разгар празднования католической Пасхи.

На снимке, опубликованном в Instagram, 73-летний Сталлоне позирует со своей супругой Дженнифер Флавин и их тремя дочками — Систин, Софией и Скарлет, которые позировали с традиционными заячьими ушками. 

Снимок был сделан на праздничном обеде на вилле звездного семейства, где они проводят карантин. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Moments later I’m getting mugged on Easter and telling my story to Arnold!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

 

"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

Кроме того, Сталлоне показал снимок, на котором общается с Арнольдом Шварценеггером по видеосвязи.

Напомним, Сильвестр Сталлоне и американская актриса, фотомодель и бизнесвумен Дженнифер Флавин женаты с 17 мая 1997 года. У супругов есть три дочери: София Роуз Сталлоне, Систин Роуз Сталлоне и Скарлет Роуз Сталлоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актер, Сильвестр Сталлоне, Американский актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
04 Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
05 Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Значительное похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом
Похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом
Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
На Донбассе пострадали трое украинских военных
На Донбассе пострадали трое украинских военных
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь