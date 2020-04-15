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Брэд Питт сделал неожиданный сюрприз для своего гримера (Видео)

Брэд Питт сделал неожиданный сюрприз для своего гримера (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Питт решил порадовать своего гримера Джин Блэк, которая уже долгие годы помогает ему отлично выглядеть в кадре.

Недавно Брэд Питт принял участие в телешоу Celebrity IOU, в котором звезды делают ремонт и преображают недвижимость своих друзей и помощников — что-то вроде голливудской "Школы ремонта". Актер отметил, что называет Джин своей сестрой.

Пока Блэк была в поездке, Питт, двое ведущих шоу, братья Скотт, и строительная бригада переделали ее гараж и превратили его в шикарный гостевой люкс. Во время ремонта Брэд тоже работал. Актер неоднократно говорил о том, что обожает стройку и не может представить свою жизнь без работы руками.

Труд Питта и ведущих был оценен в полной мере: увидев, каким стал гараж, Джин пришла в невероятный восторг, а Брэд от ее реакции даже прослезился. 

 
 
 
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Look who’s coming to Celebrity IOU! Don’t miss Brad Pitt on tomorrow night’s episode of #CelebIOU at 9|8c.

Публикация от HGTV (@hgtv)

Я знаю, насколько Брэд великодушен. Я очень тронута, даже не знаю, как его отблагодарить. Я тебя люблю, Брэд, — сказала гример.

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Ведущие шоу отметили, что с Питтом было очень приятно работать. Они назвали его "совершенно приземленным человеком" и отметили, что актер запомнил имена всех участников съемок, а в конце поблагодарил их за работу.

Он вел себя как настоящий джентльмен, — сказали братья Скотт.

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Брэд Питт, Знаменитости, Актер, Сюрприз, Гример.
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