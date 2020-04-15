Брэд Питт сделал неожиданный сюрприз для своего гримера (Видео)

Недавно Брэд Питт принял участие в телешоу Celebrity IOU, в котором звезды делают ремонт и преображают недвижимость своих друзей и помощников — что-то вроде голливудской "Школы ремонта". Актер отметил, что называет Джин своей сестрой.
Пока Блэк была в поездке, Питт, двое ведущих шоу, братья Скотт, и строительная бригада переделали ее гараж и превратили его в шикарный гостевой люкс. Во время ремонта Брэд тоже работал. Актер неоднократно говорил о том, что обожает стройку и не может представить свою жизнь без работы руками.
Труд Питта и ведущих был оценен в полной мере: увидев, каким стал гараж, Джин пришла в невероятный восторг, а Брэд от ее реакции даже прослезился.
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Look who’s coming to Celebrity IOU! Don’t miss Brad Pitt on tomorrow night’s episode of #CelebIOU at 9|8c.
Я знаю, насколько Брэд великодушен. Я очень тронута, даже не знаю, как его отблагодарить. Я тебя люблю, Брэд, — сказала гример.
Ведущие шоу отметили, что с Питтом было очень приятно работать. Они назвали его "совершенно приземленным человеком" и отметили, что актер запомнил имена всех участников съемок, а в конце поблагодарил их за работу.
Он вел себя как настоящий джентльмен, — сказали братья Скотт.