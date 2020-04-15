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Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
Эллен Дедженерес сделала защитную маску из подручных средств (Видео)

Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)

Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
21:22 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Эллен Дедженерес продолжает выпускать шоу даже на карантине, но теперь - сидя в гостиной своего дома.

Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск программы. Впрочем, несколько тизеров уже просочились в сеть.

Так, в новом ролике Эллен Дедженерес показывает, как из подручных материалов смастерить защитную маску для лица. Респираторы она предлагает оставить медикам, а себя защищать - самодельными изделиями.

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Для этого она вооружилась инструкцией Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное агентство министерства здравоохранения США), широким куском ткани, резинками и кофейным фильтром.

По инструкции кофейный фильтр нужно разрезать пополам, затем взять платок размером 50 на 50 сантиметров - ткань должна быть плотной и цельной.

Отрезанный фильтр нужно положить в центр сложенного пополам платка. Затем сложить платок еще несколько раз, на маску с двух сторон надеть резинки (с их помощью маска будет крепиться к ушам), а концы продеть друг в друга. Маска готова!

 
 
 
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I showed everyone how to make a mask at home. I may need some more practice.

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Эллен уточняет, что с первого раза сделать маску получится не у всех. У нее вот не вышло, так что в финале телеведущая показала вариант, который смастерила ее партнер Порша де Росси. Впрочем, и у той получилось неидеально. Дедженерес напоминает, что при работе над маской все же стоит учитывать размеры лица.

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До того, как шоу Эллен вновь вышло на экраны, телеведущая развлекала своих подписчиков "максимально бесполезными делами": пересчитывала пазлы; показывала карточные фокусы - правда, ни один из них не удался; поздравляла Адама Ливайна с днем рождения по телефону; звонила Джастину Тимберлейку и Джессике Бил - на вопрос "Чем занимаетесь?" каждый из них отвечает "Ничем" - а также Джону Ледженду и Крисси Тейген.

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Все по теме:

Маски, Телеведущая, Карантин, Коронавирус, Эллен Дедженерес, Медицинские маски, Covid-19.
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