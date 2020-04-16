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Певица Джамала показала, чем занимается с ребенком на карантине (Видео)

Певица Джамала показала, чем занимается с ребенком на карантине (Видео)
11:06 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На кадрах видео Джа отбивает ритм на музыкальном инструменте, а затем дает повторить двухлетнему Эмирке.

Украинская певица Джамала показала, чем занимается с ребенком на карантине. Артистка записала домашнее видео, которое точно поднимет настроение каждому.

Соответствующий ролик звездная мама выложила в своем Instagram. И судя по реакции малыша, ему это очень нравится.

"Если мама музыкант, уже с раннего возраста начнешь осваивать музыкальные инструменты", - отметила певица. 

 
 
 
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Ми з Еміром кожного дня дізнаємося щось нове – вчимо кримськотатарську, українську, англійську, малюємо, ліпимо і багато іншого. Якщо мама музикант, вже з раннього віку почнеш опановувати музичні інструменти ⠀ Ця гра розвиває дрібну моторику, відчуття ритму, Емір вчиться розрізняти сили звуку і, головне, це складне завдання на увагу, якої так не вистачає нам всім А як ви проводите час зі своїми дітьми? Діліться своїми активностями, додавайте хештеги #LearningAtHome #ВчимосяВдома та відмічайте мене! А найкрутішими я поділюся зі своїми підписниками. #masallah

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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"Эта игра развивает мелкую моторику, чувство ритма, Эмир учится различать силы звука и, главное, это сложная задача на внимание, которого так не хватает нам всем", - добавила артистка.

Джамала рассказала, что на карантине они с сыном также учат языки: крымскотатарский, украинский и английский. А еще - лепят, рисуют и осваивают другие не менее интересные игры.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Джамала, Чем заняться на карантине.
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