"Я плакала целыми днями": Дети Дрю Бэрримор довели ее до слез (Видео)

Новости шоу бизнеса:Актриса Дрю Бэрримор рассказала о том, как дети довели ее до слез, когда она пыталась заниматься их обучением в карантине.

Недавно Дрю Бэрримор дала интервью Саванне Гатри из Today show, в котором рассказала, как ей тяжело сидеть на карантине, работать и заниматься обучением двоих детей — семилетней Олив и пятилетней Фрэнки.

По словам Дрю, она отлично со всем справлялась, пока не начались занятия.

Я плакала целыми днями. Это оказалось самым сложным: быть учителем, родителем, воспитателем и нянькой одновременно. Я даже не думала, что смогу уважать учителей больше, чем я их уважала. Со временем стало лучше, у меня начала вырабатываться своя система. В этом очень помогает опыт других родителей, — поделилась Бэрримор.

Она также рассказала, что объединилась с несколькими косметическими брендами, чтобы организовать фонд Beauty United и собирать средства на борьбу с коронавирусом. На данный момент они собрали более шести миллионов долларов и надеются достичь цели — 10 миллионов долларов.

Отец дочерей Дрю — Уилл Копельман, сын бывшего директора компании Chanel. Они поженились в 2012 году. В 2016 Бэрримор подала на развод, но дочерей она и бывший супруг воспитывают вместе. Кроме того, Дрю все еще общается с бывшей свекровью.