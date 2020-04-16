Актер Арми Хаммер продемонстрировал шокирующее преображение

Новости шоу бизнеса:Арми Хаммер выложил селфи, которое шокировало его поклонников.

Пока все скучают в четырех стенах, звезда "Зови меня своим именем" решил развлечь подписчиков в Instagram, показав им свой новый домашний look. На фотографии он позирует с кудрявым ирокезом и внушительными усами, одетый в топ с бахромой и разноцветные шорты.

Публикация Арми привлекла внимание многих его коллег, в том числе Тимоти Шаламе, который оставил в комментариях два озадаченных эмодзи.

А в своем Instagram stories Хаммер показал кадр процесса преображения. Он вооружился триммером и устроил себе парикмахерскую на дому. Арми сфотографировал свои состриженные волосы, лежащие на полу. Похоже, актер решил преобразиться от макушки до пят, не забыв и про ногти: в кадре видны его ноги с милым розовым педикюром.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_As_yjBA1e/

У меня все хорошо, — подписал он снимок в stories.

Хаммер не единственный, кто на карантине принялся экспериментировать с внешностью. Недавно Брюс Уиллис побрил почти налысо свою с Деми Мур дочь Таллулу, в результате чего она стала похожей на мамину героиню — солдата Джейн. А Хилари Дафф внезапно превратилась в Мальвину — она укоротила волосы и покрасила их в сине-зеленый.