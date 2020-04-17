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Жена Джастина Бибера устроила сексуальную фотосессию дома

Жена Джастина Бибера устроила сексуальную фотосессию дома
08:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Одна из самых популярных американских моделей Хейли Болдуин и на карантине не забывает о своем блоге.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер самоизолировались на время пандемии коронавируса в элитном особняке Лос-Анджелеса. Однако паре не приходится скучать: ежедневно звезды придумывают все новые развлечения и делятся с поклонниками эффектными кадрами.

На этот раз будоражить сеть взялась знаменитая манекенщица. В сети Хейли Болдуин опубликовала сексуальные фотографии в купальнике.

Для импровизированной съемки она выбрала брендовое серое бикини с необычным принтом. Обольстительный образ Хейли дополнила очками, собранными волосами в пучок и украшениями.

 
 
 
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craving some  and thinking about

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

"Пол – это лава": как развлекаются на карантине Джастин и Хейли Биберы (Видео)

Интересно, что модель с легкостью показала, что соблазнительные кадры можно сделать и на фоне обычной белой стены. А вот автором жарких кадров, подозреваем, был муж Хейли Болдуин – певец Джастин Бибер.

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Модель, Джастин Бибер, Карантин, Снимки, Хейли Болдуин, Хейли Бибер.
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