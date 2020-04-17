Жена Джастина Бибера устроила сексуальную фотосессию дома

Новости шоу бизнеса:Одна из самых популярных американских моделей Хейли Болдуин и на карантине не забывает о своем блоге.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер самоизолировались на время пандемии коронавируса в элитном особняке Лос-Анджелеса. Однако паре не приходится скучать: ежедневно звезды придумывают все новые развлечения и делятся с поклонниками эффектными кадрами.

На этот раз будоражить сеть взялась знаменитая манекенщица. В сети Хейли Болдуин опубликовала сексуальные фотографии в купальнике.

Для импровизированной съемки она выбрала брендовое серое бикини с необычным принтом. Обольстительный образ Хейли дополнила очками, собранными волосами в пучок и украшениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram craving some and thinking about Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 15 Апр 2020 в 6:30 PDT

Интересно, что модель с легкостью показала, что соблазнительные кадры можно сделать и на фоне обычной белой стены. А вот автором жарких кадров, подозреваем, был муж Хейли Болдуин – певец Джастин Бибер.