Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Свадьбы не будет: принцесса Беатрис окончательно отменила празднование

Свадьбы не будет: принцесса Беатрис окончательно отменила празднование
10:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци приняли решение отложить запланированную свадьбу на фоне вспышки коронавируса.

Пандемия коронавирус свела на нет планы королевского семейства, которое было вынуждено самоизолироваться в личных имениях. Так, одну из самых громких свадеб года принцессы Беатрис и ее избранника итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци пришлось отменить.

Инсайдеры из близкого окружения влюбленных сообщили изданию People, что церемония, которая была запланирована на 29 мая в Лондоне, переносится. Окончательное решение связано с тем, что правительство Британии решило продолжить карантинный режим минимум на три последующие недели. Через введенные ограничения подготовка к торжеству невозможна.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, Беатрис и Эдоардо пока не определились с датой, на которую перенесут свадьбу. Заметим, они вполне осознают, что коронавирус может перечеркнуть все их планы и даже не присылали гостям свадебные приглашения.

Свадьба принцессы Беатрис состоится: детали

Молодожены не планируют менять место празднования и проводить свадьбы. Сейчас они даже не думают о своей женитьбе, – уверяют инсайдеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Королевская семья, Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля (Онлайн)
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь