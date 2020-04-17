Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Деми Ловато снялась для обложки Harper's Bazaar: яркие фото

Деми Ловато снялась для обложки Harper's Bazaar: яркие фото
14:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса и певица приняла участие в фотосъемке для обложки и дала интервью журналу.

Американская актриса и певица Деми Ловато в 2018 году попала в больницу из-за передозировки наркотиками. С тех пор ее жизнь полностью изменилась, как и отношения с людьми, которых она любила. Об этом она рассказала в новом интервью для Harper's Bazaar.

В новой фотосессии для американского глянца 27-летняя звезда примерила несколько ярких платьев, прекрасно гармонировали с пустынными пейзажами.

Известно, что фотосессия проходила еще до пандемии коронавируса.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Shot with @harpersbazaarus back in Feb  Photographer: @alexilubomirski Fashion Editor: @menamorado Hair: @mrchrismcmillan Makeup: @hungvanngo Manicure: @lisajachno

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

В интервью Деми Ловато вспомнила и о былой дружбе с Селеной Гомес, которая впоследствии переросла во вражду. Сама же Селена когда-то рассказывала, что Деми Ловато сама отвернулась от нее из-за зависти по поводу карьеры. А вот Деми говорит, что причиной ссоры стала оскорбительная фраза Селены, которую она уже не может вспомнить.

Но после реабилитации от наркотической зависимости, когда Деми Ловато впервые появилась на церемонии Грэмми 2020, Селена забыла обо всех старых проблемах и искренне поддержала ее в социальной сети Instagram.

Невозможно подобрать слова, чтобы описать, насколько прекрасным, вдохновляющим и значительным был этот момент. Деми, я так рада за тебя. Спасибо тебе за смелость и храбрость, – написала Гомес в Instagram Story.

СМИ: Деми Ловато закрутила новый роман

Деми Ловато на это отреагировала совершенно неожиданно и отметила, что всегда будет любить Селену, и желает всего только самого лучшего. В интервью певицу также спросили, поддерживает ли она связь с братьями Джонас, с которыми снималась в одной ленте "Camp Rock: Музыкальные каникулы" (2008). По словам Деми, общение между ними оборвалось, но она продолжает общаться с Майли Сайрус.

"Она потрясающая, и я люблю ее до смерти, всегда буду любить. Но она, пожалуй, единственная из той эпохи, с кем я до сих пор общаюсь", – добавила Деми Ловато.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Обложка, Певица, Деми Ловато, Глянец, Harper's Bazaar.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь