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Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)

Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
07:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда обнажилась в собственной ванной и топлес нежилась в постели.

Если одни не знают, чем развлечь себя на карантине, то 31-летняя Эльза Хоск изо дня в день находит новые идеи для домашних съемок в собственной квартире.

На этот раз локациями для провокационных кадров стали ванная и кровать. Сама же модель позировала перед камерой полностью обнаженной.

Звезда решила показать фолловерам, как проходит ее утро на карантине. Для черно-белых фотографий Эльза Хоск позировала топлесс. Соблазнительная блондинка наслаждалась кофе в роскошной ванной, прикрыв голую грудь руками.

 
 
 
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Morning moods

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Эльза Хоск порадовала поклонников соблазнительными кадрами (Фото)

Она также продемонстрировала, как нежится в постели, закутавшись в одеяло. Такая пикантная поза позволила модели засветить стройные длинные ноги и упругие ягодицы без белья.

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Модель, Снимки, Знаменитость, Эльза Хоск.
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