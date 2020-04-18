Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда обнажилась в собственной ванной и топлес нежилась в постели.

Если одни не знают, чем развлечь себя на карантине, то 31-летняя Эльза Хоск изо дня в день находит новые идеи для домашних съемок в собственной квартире.

На этот раз локациями для провокационных кадров стали ванная и кровать. Сама же модель позировала перед камерой полностью обнаженной.

Звезда решила показать фолловерам, как проходит ее утро на карантине. Для черно-белых фотографий Эльза Хоск позировала топлесс. Соблазнительная блондинка наслаждалась кофе в роскошной ванной, прикрыв голую грудь руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Morning moods Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 15 Апр 2020 в 8:16 PDT

Она также продемонстрировала, как нежится в постели, закутавшись в одеяло. Такая пикантная поза позволила модели засветить стройные длинные ноги и упругие ягодицы без белья.