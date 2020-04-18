Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное "удаление"

Новости шоу бизнеса:Вчера, 17 апреля, прошел очередной, 7 выпуск, самого романтичного проекта страны - "Холотяк".

Количество участниц в шоу "Холостяк" 10 сезон все уменьшается, и тот факт, что Даша не ушла в прошлом выпуске, обострил эмоции у всех других девушек на проекте.

После трех недель, проведенных в жарком Таиланде, Холостяк вместе с участницами возвращается в Киев. Максим принимает решение переехать в дом девушек на одну неделю, чтобы лучше узнать каждую из участниц.

Чтобы холостяк "адаптировался" в доме, на помощь вызвалась Алина. Она помогла ему поселиться в отдельной комнате и сразу начала его очаровывать. Так, как за все предыдущие 6 выпусков у нее не было ни одного индивидуального свидания с Максимом, девушка искала любую возможность пообщаться с мужчиной.

Следующей на разговор с Максом поспешила пойти Кристина, которая хотела выяснить все неточности, которые могли возникнуть после ситуации в Таиланде с Дарьей.

Максим признался, что перед приездом к девушкам не успел позавтракать, поэтому предложил им, чтобы те вместе с ним приготовили еду. Из нескольких девушек он выбрал Настю, так как она несколько выпусков назад поделилась, что в 3 ночи могла пойти на кухню и приготовить блины. Поэтому он захотел приготовить блины с Настей. Во время всего процесса он помогал девушке и поддерживал ее, несмотря на то, что на кухню однажды даже вошла Дана.

После совместного завтрака со всеми, холостяк предложил всем девушкам написать на листочках свои пожелания, которые бы они хотели воплотить вместе с ним в течение следующей недели.

Вечером девушки и холостяк за общим ужином отметили день рождения Даны. Перед этим Максим подарил ей цветы и юбку, а уже за бокалом шампанского пожелал ей с девушками настоящей любви.

В желаниях девушек часто встречался поход в кино, и поэтому Максим решил провести групповое свидание в кино. Счастливицами свидания стали - Оля, Вика и Даша. В комнате с проектором девушки и Максим сели на одном диване и смотрели "Мистер и миссис Смит".

Даша и Вика взяли ситуацию в руки и сели по две стороны от Максима, а Оля чувствовала себя лишней в этой ситуации. Холостяк, заметил это пошел с ней на разговор. Все завершилось тем, что они поняли, что не готовы идти в одном направлении, поэтому решили попрощаться друг с другом. 22-летняя Оля Виноградова покинула проект.

Аня решила не "пасти задних" и "взять быка за рога". Она пришла к Максиму в 1 час ночи читать ему книгу. Но почти ничего не вышло, ведь кроме смеха у них ничего не получалось.

Алина наконец получила возможность побыть с Холостяком наедине. Максим позвал ее на индивидуальное свидание. Они пошли на утреннюю прогулку-тренировку возле их имения, где больше узнали друг о друге.

После пробежки их ждала Вика, которая приготовила для Максима завтрак. Алина была третьей лишней в этой трапезе, но она все же оставалась с ними. Вика вынуждена была смириться с этим и устроить гостеприимный завтрак для Алины тоже.

Максим предложил девушкам устроить вечеринку в тематическом стиле. Алина и Дана были "назначены" костюмерами и должны были поехать в Киев и поискать для всех девушек костюмы. Также он пообещал, что на вечеринке они увидят особых для них людей.

За покупками в супермаркет с Холостяком поехали Даша и Настя. Поездка была довольно напряженной, потому что каждая девушка пыталась обратить на себя внимание Макса. Они должны были придумать меню на 15 человек, что у них с трудом получалось. После покупок девушки на такси уехали домой, а Макс поехал забирать из магазина костюмов Алину и Дану.

"Роли" распределились так: Вика была Мальвиной, Аня – монашкой, Настя – куклой Барби, Даша – кошкой, Христя – ангелом с крыльями, Алина – Роксоланой, Дана – героиней Грейс из сериала "Острые козырьки", а Максим – главным героем Томи из того же сериала.

Вика продумала все меню, и раздавала всем девушкам задания. Максим пришел поддержать девушек, но без конфликтов все равно не обошлось. Пока девушки решали между собой проблемы, холостяк поехал встречать особых гостей для вечеринки. После всех приготовлений, девушки пошли одеваться в костюмы и ждать Максима с гостями. Среди них были лучшие друзья девушек и даже одна мама. Это была мама Алины.

С ней и Алиной Максим решил пойти на личную встречу, пока участники общались со своими друзьями. Там холостяк узнал много нового об участнице, но признался, что в некоторых моментах ему было некомфортно. Кроме этого лучший друг Макса тоже испытывал девушек на прочность и задавал им особо каверзные вопросы на личных беседах.

После окончания вечеринки все гости поехали домой и девушек ожидала церемония роз.

Друг Максима, после разговора с девушками, дал ему несколько советов относительно участниц из собственных наблюдений.

Так, как Оля покинула проект в начале недели, девушки думали, что церемонии роз не будет.

Первое, что шокировало девушек, это то, что Максим принес к девушкам четыре розы, учитывая то, что участниц было семеро. Но во время индивидуальных бесед Максим сразу вручил Насте и Христе по розе, а также по чеку на 25 тысяч гривен, чтобы на следующей неделе они организовали свидание с ним своей мечты.

Поэтому только 1 участница должна была покинуть проект. Ею стала Аня.

Аня очень болезненно восприняла такое решение и в конце решила "раскрыть все карты". Она рассказала Максиму о девушках, что одна из участниц мечтает об эскорте в Дубае, другая – скачет из проекта в проект, имея в виду Дану, третья – целомудренная, но считает себя слишком сексуальной (об Алине) и крыса, понимая под этим словом Кристину. Впрочем, Максим все же попрощался с Аней и принял к сведению ее слова.