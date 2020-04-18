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Джонни Депп появился в Instagram: первые публикации (Фото, Видео)

Джонни Депп появился в Instagram: первые публикации (Фото, Видео)
16:11 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса:На страницу голливудского актера уже подписалось более двух миллионов человек, и эта цифра станет только больше!

Голливудский актер Джонни Депп создал собственную страницу в соцсети Instagram из-за нехватки общения во время карантина.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Всем привет. Сейчас что-то снимаю на видео. Дайте мне минутку", - написал Депп в своем первом посте.

 Фото www.instagram.com/johnnydepp

В своем втором сообщении в соцсети актер снял видео, в котором он рассказал, что завел страницу из-за карантина во время пандемии коронавируса. Он также поблагодарил фанов за поддержку на протяжении последних лет.

 
 
 
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Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio

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На страницу Джонни Деппа подписались 2,8 миллиона пользователей соцсети.

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Напомним, ранее Депп был категорически против соцсетей. Он заявлял, что не видит смысла вести собственные страницы и понятия не имеет, как работает Facebook и др. Также актер говорил, что если бы ему пришло в голову создать собственную страницу в соцсетях, ему ему пришлось бы нанимать специального человека, который бы вел его аккаунт.

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Джонни Депп, Instagram, Актер, Страница.
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