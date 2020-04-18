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Как похудеть на карантине: Настя Каменских поделилась своей системой питания

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Как похудеть на карантине: Настя Каменских поделилась своей системой питания
17:48 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась секретом своего эксклюзивного меню, которое помогает ей держать себя в форме.

Известная певица Настя Каменских в своем Instagram подробно рассказала о специальном здоровом питании, которое позволяет сбросить лишние килограммы на карантине.

Певица призналась, что принимает пищу в одно и то же время небольшими порциями пять раз в день - и так производится пищевая привычка. В меню певицы преобладают овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба. А вот сладостей и мучных продуктов в ее рационе нет уже давно.

"Порции у меня всегда нормального размера. Я никогда не морю себя голодом, но питаюсь правильно и сбалансировано!" - сказала Каменских и предоставила подробный план питания на целый день.

Фото www.instagram.com/kamenskux

На завтрак певица ест сваренную на воде овсянку без соли и сахара с яблоком и орехами, или натуральный несладкий йогурт с измельченным яблоком или зеленой грушей.

На второй завтрак готовит омлет с рукколой, листьями салата, базиликом и слабосоленым лососем или авокадо.

"Омлет я делаю только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так гораздо полезнее!" - поделилась секретом Настя.

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Обед певица делит на три части. На тарелке обязательно должны быть белок, гарнир из сложных углеводов и овощи (свежие - салатные листья, огурцы, руккола, или приготовленные на пару)

Это может быть отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты. Гарниры певица готовит на воде, без добавления соли и масла. Чтобы сделать гречку вкуснее, Настя советует заправить ее оливковым маслом и соевым соусом. Певица использует только оливковое, давно отказавшись от подсолнечного.

Два-три раза в неделю на обед она готовит легкие овощные супчики с курицей. Овощи можно брать на свой вкус, а вот картофель следует использовать минимально.

"За время хранения она накапливает больше простых сахаров и теряет большинство своих полезных веществ. Другое дело с молодым картофелем, но сейчас пока не сезон. Зелень в суп лучше добавляйте непосредственно перед подачей на стол, чтобы сохранить все ее полезные свойства", - советует Настя.

Фото www.instagram.com/kamenskux

Ужин Каменских также разделяет на две части. Первый - в 16.00. Он состоит из белка, гарнира и овощей. Второй вечерний прием пищи - через три часа. Это 150 г сыра жирностью 5% и чашка черного чая.

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Кстати, в течение дня Каменских позволяет себе только одну чашку кофе с миндальным или кокосовым молоком и одну чашку чая. В остальное время пьет чистую воду - по 2-3 литра в день. Настя советует за 20 минут перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды.

"Саму пищу не запивать, чтобы не увеличивать общий объем пищи в желудке и не разбавлять желудочный сок", - советует Каменских.

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Диета, Похудение, Меню, Карантин, Настя Каменских, Певица, НК.
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