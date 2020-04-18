День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией

Новости шоу бизнеса:Впервые за 68 лет королева Великобритании решила отменить праздничный салют по случаю своего дня рождения.

Во вторник, 21 апреля, Ее Величеству исполнится 94 года. Каждый год этот день празднует вся Великобритания. На улицах Лондона традиционно раздаются выстрелы пушек. Однако в связи с распространением COVID-19 в мире, королева попросила отменить торжества. Об этом говорится в издании The Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Кроме этого, Елизавета II советует придерживаться социальной дистанции. В честь ее дня рождения все правительственные здания поднимают флаги. Однако королева понимает, что не все смогут выполнить это, учитывая сложившуюся ситуацию.

"Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких специальных мероприятий, позволяющих проводить салюты, поскольку она не считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах, - говорится в материале издания".

Напомним, на 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.