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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
09:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.

Важно:

В Украине количество выздоровевших пациентов превысило количество летальных случаев.

Мировые ученые активизировали все ресурсы на создание вакцины от COVID-19.

Власти закрывают храмы и запрещают людям идти в церковь на Пасху.

10:00 Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, инфицированный коронавирусом, чувствует себя хорошо и "идет на поправку".

Коронавирус в мире 

В мире по состоянию на 08:00 субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции

Президент США Дональд Трамп заявил, что по последним расчетам, жертвами коронавируса COVID-19 в его стране могут стать более 60 тыс. американцев.

Также он анонсировал многомиллиардную программу продовольственной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - два, Сычуань - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вслед за властями штата Нью-Йорк продлил удаленную работу Секретариата до конца мая.

В Дании ученики вернулись в школы после карантина, хотя и с соблюдением ряда существенных ограничительных мер.

Минздрав Турции спрогнозировал сроки достижения пика заболеваемости COVID-19 в стране. Власти убеждены, что это случится уже на следующей неделе.

9:40 5 тысяч 106 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро субботы, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.

9:25  С начала действий ограничительных мер в Украине правоохранители составили около 7 000 административных протоколов, заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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