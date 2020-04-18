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Соблюдение карантина: в Нацполиции рассказали о количестве нарушителей

Соблюдение карантина: в Нацполиции рассказали о количестве нарушителей
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:По словам Департамента коммуникаций МВД, полиция составила почти 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина.

С начала действий ограничительных мер в Украине правоохранители составили около 7 000 административных протоколов.

Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой".

"С начала действий ограничительных мер около 7000 административных протоколов (было составлено - ред.), согласно последней сводке. В частности, там есть и священнослужители", - сказал Шевченко.

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Он уточнил, что в субботу и воскресенье, 18-19 апреля, во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 000 полицейских и нацгвардейцев.

По словам Шевченко, правоохранители там прежде всего будут проводить разъяснительную работу для того, чтобы граждане, которые все же решат прийти в храм, находились там на максимальном расстоянии друг от друга с соблюдением личных мер безопасности.

"Но если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, как сказал Клименко, они готовы прибегать к более жестким мерам - а именно административным взысканиям", - уточнил Шевченко.

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В то же время он отметил, что в МВД призывают граждан не приходить в храмы и провести Пасху дома.

Он напомнил, что в прошлом году более 7,5 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи в церквях и храмах разных конфессий.

"Даже если десятая часть из этой большой цифры придет в храм или под храм, это будет очень рискованно. Поэтому мы постоянно проводим работу со священнослужителями разных конфессий в формате переговоров с Советом церквей, и призываем их призывать свою паству соответственно, оставаться во время Пасхальных праздников дома", - подчеркнул Шевченко.

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МВД, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Артем Шевченко, Нацполиция, Covid-19.
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