"Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон 8 выпуск: кто покинул кулинарный проект

Новости шоу бизнеса:В 8 выпуске 2 сезона Мастер Шеф Профессионалы учились экономить и бороться с собственной жадностью к продуктам на кухне кулинарного шоу.

14 участников кулинарного проекта ожидает настоящее испытание на жадность. Перед объявлением правил первого конкурса судьи проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" предупредили профессионалов, что трата кухни "Мастер Шеф" отменяется! Хименес-Браво подчеркнул, что хватит уже кормить свалку кулинарными отходами – пора становиться экономнее и экологичнее.

Участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" выбрали себе кулинарные половинки и получили от судей 5 минут на один визит в кладовую с продуктами.

За один час профессионалам нужно приготовить изысканное блюдо ресторанного образца. Судьи решили не ставить никаких рамок в выборе блюда поваров.

Толик Цуперяк забрал из кладовой все, что только попадало ему в руки: рыба, утка, шоколад, сливки, молоко ... Очевидно, что слова судей "Мастер Шеф. Профессионалы" пролетели мимо ушей участника.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_IPTQbAH7Z/

Время на выбор продуктов прошел быстро, и Хименес-Браво решил добавить ложку дегтя к бочке меда. Судья вытащил весы и миски и сказал, что это сегодняшнее "но" первого конкурса.

Задача была набрать продукты для одного блюда, поэтому все продукты, которые выбрали участники за отведенные 5 минут нужно использовать в блюде.

Отходы и продукты, которые останутся на рабочих поверхностях кулинарных парочек буду тщательно взвешиваться судьями проекта.

В результате две пары с наибольшим весом кулинарных отходов сразу оденут черные фартуки.

По результатам взвешивания кулинарных отходов самый большой вес была у Толика Цуперяка и Саши Цвигуна – 14 кг 450 граммов и у Евгения Грибеника и Никиты Алимова – 8 кг 628 граммов. Блюда этих двух пар судьи не пробовали, а сразу отдали им черные фартуки и отправили на балкон.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_ITyCVAbrN/

Лучшей кулинарной парой первого конкурса стали Максим Высоцкий и Влад Ермаков. Их отходы составили 5 кг 200 граммов, а блюдо – свинина розе больше всего понравились судьям проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

Самым неудачным блюдом приготовила пара Владимира Чахмахчяна и Влада Мицкевича – они одели черные фартуки.

Второй конкурсный день 8 выпуска кулинарного шоу начался с особого задания для кулинаров – приготовить блюда без мяса для заядлых мясоедов.

Владислав Ермаков возглавил команду красных и набрал в свою команду Анатолия Цуперяка, Никиту Алимова, Женю Грибеника, Виктора Самардака, Настю Кобиляцькую и Юлю Жигулину.

В команду синих, капитаном которой стал Макс Высоцкий вошли: Влад Мицкевич, Эдик Канарян, Саша Цвигун, Ефим Кравченко, Давид Даниелян и Вова Чахмахчян.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_IYhVpA3_R/

Впервые к кулинарам 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приедут гости – семь известных и титулованных спортсменов по разным дисциплинам в тяжелой атлетике.

Участникам нужно приготовить 2 холодные закуски и 3 основных блюда без мяса, которые понравятся как мясные. На приготовление у 14-ки участников кулинарного проекта будет 2 часа времени – формат шведского стола.

Команда красных решила приготовить для известных спортсменов бургеры с фалафелем, а-ля гуляш, овощные салаты.

Команда синих тоже готовила бургеры с котлетой из нута, пирог с овощами и пряными специями, овощные гарниры.

Крепкие украинские спортсмены попробовали блюда обеих команд и готовы объявить свои вердикты: первый голос от гостя достался красной команде и их бургеров. Далее голоса спортсменов разделились.

Со счетом 4:3 победила команда синих и бургеры, котлеты с которыми делал Владимир Чахмахчян.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-nH1zmDxss/

На голосовании красная команда проголосовала за Виктора Самардака и капитана Власти Ермакова, которые надели черные фартуки и понесли ответственность за проигрыш команды.

8 поваров в черных фартуках будут бороться за место на проект "Мастер Шеф. Профессионалы" в битве лузеров. На этот раз профессионалов ожидает испытание кулинарным дартсом.

Настоящий профессионал должен уметь сочетать различные кулинарные техники и несовместимые между собой продукты.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_IeuA8APmS/

Кулинарный дартс состоит из различных техник, у каждого владельца черного фартука 5 дротиков. В какие сектора попадет дротик повара, те он и использует в своем блюде.

Первым испытать свою фортуну и меткость вызвался Влад Мицкевич. У парня выпали такие техники как: тушение, эмульгирование, сувид, запекание и на пару. Все эти техники Влад должен использовать в своеи блюде. Были участники, которые не могли попасть в дартс, но Эктор предупредил, что повар будет бросать, пока не попадет.

Владельцы черных фартуков "отстрелялись" в кулинарный дартс и тщательного готовили блюдо "за жизнь" для тройки судей "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона.

Судьи внимательно следили за выполнением правил испытания и попробовали блюда восьми владельцев черных фартуков и готовы к вердиктам.

К сожалению в 8 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинарное шоу покинул Владимир Чахмахчян.