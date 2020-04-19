Как Вы относитесь к своей жизни - тест с треугольниками

Новости шоу бизнеса:Если хотите получить свой полный психологический портрет и узнать больше о своём отношении к жизни, предлагаем вам пройти тест с треугольниками.

Если вы не можете разобраться в себе, своих положительных и отрицательных качествах, которые помогают вам жить, либо наоборот мешают, на помощь приходят психологи. С помощью тестов, психологических собеседований с выбором предметов на картинках или ролевых игр, им удаётся получить полную картину личности.

Эти треугольники сочетают в себе ваши как положительные, так и отрицательные качества личности. Делать выбор нужно быстро, долго не раздумывая. От этого зависит чистота теста.

Посмотрите на эти 9 геометрических фигур и выберите одну, понравившуюся вам больше всего.

Треугольник №1

Вами движет честолюбие. Ради достижения поставленных целей вы готовы горы свернуть. Для вас главное - победа. И не важно, какие преграды возникнут на вашем пути. Вам все по плечу. Вам нравится решать проблемы, а преодоление трудностей помогает утвердиться в этой жизни. Вы очень амбициозный человек, у которого есть чёткий план действий. Остановить вас просто невозможно. Если вы что-то придумали - будете гореть идеей до последнего, пока не реализуете ее.

Треугольник №2

Вы - тот, кого можно смело назвать лучшим другом и товарищем. Вы готовы отдать последнюю рубаху во благо своего друга. За это вас ценят и уважают. Но порой вы помогаете другим в ущерб своего личного комфорта и благосостояния. Вы так делаете потому, что рассчитываете на взаимность со стороны. Но так происходит не всегда. И от этого грустно. Поэтому стоит пересмотреть своё окружение и впускаться в него лишь тех, кто на добро готов отвечать добром.

Треугольник №3

То, как вы видите и воспринимаете ситуацию, не всегда соответствует истинному положению дел. Многие люди, которые знают вас и которые имели опыт общения с вами, уверены, что вы мизантроп. Вы избегаете социума, шумных компаний и вечеринок. Вам нравится проводить время наедине с самим собой. Но на самом деле вы просто очень избирательно относитесь к людям и не всегда готовы впустить в своё окружение первого попавшегося. Сначала вы узнаете человека и его добродетели, и только потом у него могут появиться шансы на дружбу с вами. И то не всегда! Вы просто привыкли держать все под контролем. И ваша личная жизнь - не исключение. В неё вход посторонним строго запрещён!

Треугольник №4

Вы человек - позитив. Вы открыты по отношению к другим, доброжелательны, дружелюбны и заботливы. За это вас ценят друзья, родные, близкие. Люди к вам тянутся. Вы умеете расположить к себе. Вы считаете, что ваша миссия на земле заключается в заботе о близком, и уверенно следуете ей!

Треугольник №5

С вами бывает нелегко. А все потому, что вы по природе своей замкнутый человек, интроверт, который привык всегда рассчитывать только на себя и свои силы. Вы не из тех, кто поспешно принимает решения. Вам же сначала нужно рассмотреть все плюсы и минусы, взвесить все за и против, и только потом решиться. Вы привыкли брать пример с кого-то и следовательно ему. Вам нужен образец для подражания, к кому вы будете стремиться, кто заставит вас самосовершенствоваться и достигать новых высот. Словом, вы не можете жить без мотивации.

Треугольник №6

Ваш девиз по жизни - творю, что хочу. Вы из тех, кто сначала сделает, а потом подумает. А все от того, что последствия для вас не важны. Вы рисковый человек, который лучше сделает, попробует, рискнёт, чем потом будет сожалеть об упущенном шансе и возможности.

Треугольник №7

Вы боитесь поиграть, потерпеть поражение. Неудачи вас тормозят. Поэтому вы часто занижаете себе планку личностных достижений. На случай провала или неудачи у вас готово оправдание. Это либо кто-то вам помешал, либо недостаток знаний в этой сфере. Что угодно, только не вы! Это говорит в первую очередь о вашей заниженной самооценке. Вы просто не желаете прыгнуть выше своей головы. Вами правит лень. Вы себя сильно жалеете и не желаете развиваться, выходить за рамки своих возможностей. А порой нужно проявлять усердие и стремиться достигать большего, чем вы сейчас имеете.

Треугольник №8

Жизнь одна, и поэтому вы хотите прожить ее на полную катушку. Вы привыкли всегда прибывать в движении. Сидеть ровно на одном месте - это не про вас. Это скучно. Вы любите веселье, шумные компании, своих друзей. Вы энергичный человек, отличающийся от других своим трудолюбием. Для вас принципиально доводить начатое до конца! Иначе никак!

Треугольник №9

Рутина вас угнетает. Потому что вы креативная личность. Ваш полёт фантазии не знает границ, и он всегда должен найти своё выражение. Иначе полная голова идей взорвется. Вам важно творить, что-то изобретать, работать руками и головой над созданием нечто нового. В вашей голове рой идей, а позитивный настрой помогает добиться логического завершения каждой из них. Вы мыслите позитивно и тем самым притягиваете к себе людей.