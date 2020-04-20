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Леся Никитюк показала наряд на Пасху из маминого шкафа (Фото)

Леся Никитюк показала наряд на Пасху из маминого шкафа (Фото)
09:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая довольно часто экспериментирует со своими образами.

Украинская телеведущая решила провести Пасху с семьей, отправившись в родную Хмельницкую область из столицы. В канун Пасхи Леся Никитюк решила подобрать праздничный наряд, отыскав в маминых шкафах дубленку и меховую шапку.

Хотя в гардеробе Леси Никитюк достаточно брендовой одежды, по душе ей пришлось именно мамино платье, которое она нашла в одном из шкафов.

На личной странице в инстаграме она показала трендовый look 90-х, которому тогда могли бы позавидовать настоящие модницы. Леся же решила впечатлить подписчиков им сейчас. Она надела длинную дубленку с мехом на воротнике и рукавах, которая гармонировала с головным убором, который прозвали шапкой-ушанкой.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_H614pjbR2/

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Согласно стильной верхней одежде, ведущая выбрала черные велосипедки и темную кофту с полосатым бантиком. Не меньшей изюминкой стал "боевой" макияж Леси Никитюк: насыщенная красная помада и тонкие брови.

И что его одеть на Пасху? В маминых шкафах только такое, – прокомментировала телеведущая.

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Гардероб, Знаменитости, Праздники, Леся Никитюк, Пасха 2020.
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