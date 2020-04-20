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Звезда сериала "Дневники вампира" перестала скрывать роман с новым бойфрендом

Звезда сериала "Дневники вампира" перестала скрывать роман с новым бойфрендом
14:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно Нина опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором, вероятно, появился и Шон.

Карантин — не помеха новому роману. Несколько недель назад звезду "Дневников вампира" заподозрили в романтической связи со спортсменом Шоном Уайтом. Они держались на некотором расстоянии друг от друга, но по фотографиям было заметно, что пара весело проводит время.

Актриса записала забавный ролик о мытье рук, но в кадре были руки стоящего за ее спиной мужчины. Подобный ролик записывала со своим избранником Дакота Джонсон. Поклонники Добрев предполагают, что ее руками в ролике был Уайт.

Кроме того, издание Us Weekly получило новую информацию от источника из окружения звезды, который сказал, что у Нины и Шона роман и они проводят карантин вместе. 

Они встречаются, вместе сидят на карантине и познают друг друга. Нине очень нравится Шон, у них обоих отличное чувство юмора, и они много смеются, — сказал инсайдер.

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Ранее источник также говорил, что Добрев и Уайт стали много времени проводить вместе, и это удивило даже друзей Нины.

Шон — это отход от предыдущих отношений и парней, с которыми была Нина. Она старается скрывать свою личную жизнь. Очень осторожно выкладывает совместные фотографии, потому что хочет, чтобы все шло естественно и органично, — поделился инсайдер.

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Отношения, Знаменитости, Актриса, Нина Добрев.
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