Звезда сериала "Дневники вампира" перестала скрывать роман с новым бойфрендом

Карантин — не помеха новому роману. Несколько недель назад звезду "Дневников вампира" заподозрили в романтической связи со спортсменом Шоном Уайтом. Они держались на некотором расстоянии друг от друга, но по фотографиям было заметно, что пара весело проводит время.
Актриса записала забавный ролик о мытье рук, но в кадре были руки стоящего за ее спиной мужчины. Подобный ролик записывала со своим избранником Дакота Джонсон. Поклонники Добрев предполагают, что ее руками в ролике был Уайт.
Кроме того, издание Us Weekly получило новую информацию от источника из окружения звезды, который сказал, что у Нины и Шона роман и они проводят карантин вместе.
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You can never be too cautious. Don’t just wash your hands, wash the groceries when you come back from the store. Some reports say that COVID can live on plastic, cardboard and produce for multiple days. I take extra measures to make sure I’m staying safe at home. Hope you are too! Inspired by @dakotajohnson
Они встречаются, вместе сидят на карантине и познают друг друга. Нине очень нравится Шон, у них обоих отличное чувство юмора, и они много смеются, — сказал инсайдер.
Ранее источник также говорил, что Добрев и Уайт стали много времени проводить вместе, и это удивило даже друзей Нины.
Шон — это отход от предыдущих отношений и парней, с которыми была Нина. Она старается скрывать свою личную жизнь. Очень осторожно выкладывает совместные фотографии, потому что хочет, чтобы все шло естественно и органично, — поделился инсайдер.