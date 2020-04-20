Энрике Иглесиас очаровал сеть забавным видео с детьми (Видео)

Новости шоу бизнеса:Певец показал, как проводит время на карантине с подросшей двойней.

Энрике Иглесиас каждый раз демонстрирует, что является образцовым отцом. Он помогает жене в воспитании детей и играет с ними, как только появляется свободное время.

На карантине этого времени достаточно, поэтому на инстаграм-странице Энрике часто можно увидеть семейные фото и видео.

Ролик, который опубликовал Иглесиас, снят во дворе его собственного дома в Майами. Сам певец играет роль лошадки. Сначала он возил на себе Николаса. Мальчику не удалось крепко схватиться за папу, он упал и начал плакать. Однако артист сказал сыну, чтобы тот успокоился и быстро поднимался. Энрике не остановился и за него быстренько вцепилась дочь Люси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hang on! Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 19 Апр 2020 в 2:00 PDT

"Держись крепче", – написал под видео исполнитель.