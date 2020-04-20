Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
ВОЗ: Грязный воздух повышает летальность COVID-19
ВОЗ: Грязный воздух повышает летальность COVID-19
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость

"Я слишком молод": бойфренд Майли Сайрус о женитьбе

"Я слишком молод": бойфренд Майли Сайрус о женитьбе
20:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Бойфренд Майли Сайрус Коди Симпсон не спешит с предложением и откровенно заявляет, что слишком молод для семейной жизни.

Знаменитая поп певица более полгода назад закрутила роман с 23-летним музыкантом Коди Симпсоном. Пара решила не скрывать свои отношения от публики и СМИ и с радостью делится личным. Так, бойфренд Майли Сайрус дал откровенное интервью изданию The Sydney Morning Herald, в котором рассказал о чувствах к любимой.

Коди Симпсон не стал скрывать, что Майли Сайрус занимает особое место среди женщин, которые появлялись в его жизни. Парень не скрывает, что она сильная, независимая и способна мотивировать его. Несмотря на то, что оба влюбленных связаны со сценой, они поддерживают друг друга в карьере.

Австралийский исполнитель не стал скрывать, что их отношения с Майли Сайрус отражают на его творчестве. Именно ей он посвящает свои романтические тексты: "Майли – моя муза". Однако, несмотря на силу чувств, Коди Симпсон не готов к браку с любимой. Бойфренд, который на четыре года моложе своей избранницы, откровенно признается, что слишком юн для супружеской жизни.

Мини-юбилей: Майли Сайрус и Коди Симпсон отмечают годовщину отношений

Я верю в брак, но пока не слишком задумываюсь об этом. Я слишком молод, чтобы думать о женитьбе. Я просто продолжаю окружать себя позитивными женщинами, которые вдохновляют меня и каждый день учат новым вещам, – рассказал Коди Симпсон.

Судя по всему, такая позиция любимого совсем не смущает эпатажную Майли Сайрус. Она уже имела опыт семейной жизни с актером Лиамом Хемсвортом и, в отличие от экс-супруга, достаточно легко разорвала отношения всего за 8 месяцев после официального брака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женитьба, Майли Сайрус, Певица, Коди Симпсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 Мировые цены на нефть стремительно падают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах
Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах: видео
На Донбассе - еще одна потеря
На Донбассе - еще одна потеря
&quot;100 историй, чтобы сказать вам спасибо&quot;: в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь