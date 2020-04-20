"Поэтические вечера с СБ": Сергей Бабкин читает стихи фанатам (Видео)

Новости шоу бизнеса:Артист устроил для своих поклонников вечер с чтением стихов.

Известный певец Сергей Бабкин, жена которого недавно делилась забавными фото с их свадьбы, во время карантина устроил для поклонников вечер поэзии. Многие артисты сейчас как могут развлекают поклонников, устраивая онлайн концерты или же онлайн общение.

В этом плане Сергей решил поступить иначе, прочитав стихи.

Артист продекламировал стихи из собственных песен, чем вызвал бурю восторга в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Выпуск 2 Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 17 Апр 2020 в 9:13 PDT

"Очень. Безграничное душевное божественное вечное Спасибо!", "Бабкин, вы кайф!) Люблю тоже эти стихи! Продолжайте! ", "Благодарю за открытость и душевность. Очень проникновенные стихи и прекрасная песня. Спасибо за ваше творчество доброту и позитив", "Я все больше удивляюсь на сколько вы можете быть разным. Эти образы ваши!! Как вам так удаётся переключаться это прям целое явление", "Столько силы, какой потенциал. Просто герой нашего времени", - восторгаются в сети.