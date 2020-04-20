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"Гениальная идея": Мила Кунис и Эштон Катчер придумали оригинальную помощь в борьбе с COVID-19

"Гениальная идея": Мила Кунис и Эштон Катчер придумали оригинальную помощь в борьбе с COVID-19
20:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудская пара выпустила "Карантинное вино", средства от продажи которого будут перечислять благотворительным организациям.

Голливудские звезды друг за другом отдают колоссальные суммы на борьбу с коронавирусом. Однако американским актерам Миле Кунис и Эштону Катчеру такой великодушный поступок показался слишком банальным. Как сообщает AllNewsInc, пара решила убить сразу двух зайцев – добавить изюминку в карантинные вечера и помочь благотворительным организациям.

Звезды записали видео, в котором продемонстрировали и отведали "Карантинное вино, которое они предлагают приобрести всем неравнодушным к борьбе с COVID-19. Алкогольный напиток производят из винограда в штате Орегон. Стоимость одной бутылки составляет 25 долларов – более 600 гривен, а все вырученные средства Мила Кунис и Эштон Катчер направят в фонды благотворительных организаций GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и america's Food Fund. Все они обеспечивают население средствами защиты и оказывают поддержку семьям, оставшимся без дохода.

Мила Кунис и Эштон Катчер отметили, что идея выпустить собственное вино пришла им в голову после того, как они осознали, что именно этот напиток является неотъемлемой частью их виртуальных посиделок с друзьями.

 
 
 
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Mila and I are launching quarantine wine! 100% of profits got to covid-19 relief! @nockingpoint #quarantineWine #socialdistancing

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров является еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций – эта гениальная идея пришла в голову Миле, – рассказал Эштон Катчер.

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Знаменитости показали и оригинальный дизайн бутылки вина. На ней лаконичная белая этикетка с надписью "пью за..." вверху и "карантин" внизу. Супруги предлагают покупателям самостоятельно определиться, по какому случаю они пьют в изоляции.

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Все по теме:

Кунис, Эштон Катчер, Актриса, Актер, Covid-19, Карантинное вино.
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