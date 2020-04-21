10 фактов из жизни Елизаветы II, которые убедили нас в том, что мы мало о ней знаем

Новости шоу бизнеса:Королева Великобритании — старейший по возрасту и самый долгоправящий монарх в мире.

Сегодня, 21 апреля, символу Британской империи, королеве Елизавете II исполняется 94 года. Она занимает Британский трон 68 лет и является самым долгоправящим монархом в истории страны.

Если вы смотрели сериал Корона, посвященный жизни королевы Елизаветы, то вас, конечно, будет трудно удивить. Но так как пока что показали всего три сезона и только фото со съемок четвертого, то, возможно, вы знаете о королеве еще не все.

1. Королеве Елизавете II — 94 года. И она все еще совершает прогулки верхом.

2. Королева является самым долгоправящим монархом в истории Великобритании — на сегодняшний день это 68 лет. Еще в 2015 году она побила рекорд своей пра пра бабушки королевы Виктории, которая правила 63 года, шесть месяцев и два дня.

Фото: https://www.instagram.com/p/B6fX5pvnz9h/

3. Супружескую пару — королеву Елизавету и принца Филиппа можно назвать долгожителями. Они живут в браке 72 года. Их старшему сыну наследнику престола принцу Чарльзу — 71 год. Принцу Филиппу 98 лет, он уже отошел от исполнения королевских обязанностей. Мать королевы — королева-мать умерла в возрасте 102 лет.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-W2OLqJDFw/

4. Любимая порода собак королевы Елизаветы — корги. За всю жизнь у нее было 30 собак.

5. На сегодняшний день у королевы Елизаветы шесть внуков и восемь правнуков.

6. Королева Елизавета обожает маленькие черные сумки. У нее их огромное количество.

7. Королева Елизавета любит нестандартные празднования дней рождения. Когда ей исполнилось 80 лет, она устроила две вечеринки. Одна из них называлась Детский праздник во дворце, на которую она пригласила 2 тыс. детей. Второй праздник был посвящен 80-летним — гостями стали люди, которым также исполнилось 80 лет.

Фото: https://www.instagram.com/p/B9844wOpPLJ/

8. Королева Елизавета II является 40-ым монархом, коронованным на британский престол со времен Вильгельма I Завоевателя в 1066 году.

9. У королевы Елизаветы нет прав на вождение автомобиля, а также нет международного паспорта.

Фото: https://www.instagram.com/p/B91FSq5nFCT/

10. Королева Елизавета II отмечает свой день рождения дважды. Первый раз — 21 апреля, а второй раз — в июне, когда в Великобритании становится тепло и можно устроить публичный праздник. Дата второго празднования каждый год меняется.

С днем рождения, королева! Долгих лет жизни!