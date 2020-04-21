Кайли Дженнер ответила на критику своей фигуры

Новости шоу бизнеса:Недавно поклонники модели выложили ее фотографию трехлетней давности и стали обсуждать, как изменилась за эти годы фигура Кайли.

Кайли Дженнер не брезгует вмешаться в переписку фанатов и поставить их на место. "Ой, она такая худенькая здесь", "Раньше она выглядела лучше", — высказались пользователи. И тут Дженнер вмешалась:

Я ребенка родила.

Сейчас Кайли заявляет, что абсолютно довольна своим телом. Но в 2018 году в одном из эпизодов "Семейство Кардашьян" она жаловалась сестре Ким, что ее бедра стали шире.

Любимые джинсы больше никогда на меня не налезут, — расстроенно заявила она. Но Ким подбодрила Кайли:

На меня ничего из старой одежды не налезает. Но вообще ты все еще выглядишь худенькой.

Ранее Кайли защищала перед поклонниками свой палец на ноге, который после травмы выглядит иначе. Пользователи заметили это на одной из ее фотографий и принялись обсуждать. Тогда Дженнер им тоже ответила:

Все прикопались к моим пальцам. Между прочим, у меня красивые ноги. А средний палец я сломала в школе. Он сросся так, как ему вздумалось. Поэтому он так выглядит. С этим ничего нельзя сделать, — объяснила Кайли.