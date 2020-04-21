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Кайли Дженнер ответила на критику своей фигуры

Кайли Дженнер ответила на критику своей фигуры
11:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно поклонники модели выложили ее фотографию трехлетней давности и стали обсуждать, как изменилась за эти годы фигура Кайли.

Кайли Дженнер не брезгует вмешаться в переписку фанатов и поставить их на место. "Ой, она такая худенькая здесь", "Раньше она выглядела лучше", — высказались пользователи. И тут Дженнер вмешалась:

Я ребенка родила.

Сейчас Кайли заявляет, что абсолютно довольна своим телом. Но в 2018 году в одном из эпизодов "Семейство Кардашьян" она жаловалась сестре Ким, что ее бедра стали шире.

Любимые джинсы больше никогда на меня не налезут, — расстроенно заявила она. Но Ким подбодрила Кайли:

На меня ничего из старой одежды не налезает. Но вообще ты все еще выглядишь худенькой.

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Ранее Кайли защищала перед поклонниками свой палец на ноге, который после травмы выглядит иначе. Пользователи заметили это на одной из ее фотографий и принялись обсуждать. Тогда Дженнер им тоже ответила:

Все прикопались к моим пальцам. Между прочим, у меня красивые ноги. А средний палец я сломала в школе. Он сросся так, как ему вздумалось. Поэтому он так выглядит. С этим ничего нельзя сделать, — объяснила Кайли.

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Фигура, Знаменитости, Стиль, Критика, Кайли Дженнер.
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