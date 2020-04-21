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Активно работает над собой: Эшли Грэм показала домашние тренировки

Активно работает над собой: Эшли Грэм показала домашние тренировки
21:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Модель plus-size опубликовала видео, где на свежем воздухе занимается спортом и возвращает форму после родов.

Карантин – это возможность уделить как можно больше времени себе и родным. Именно этим и занимается Эшли Грэм. Она постоянно заботится о сыне и муже. Также не забывает о себе и проводит физические тренировки дома. Буднями в изоляции знаменитость делится на личной странице в инстаграме.

Напомним, 18 января Эшли родила сына. Она распространяла фото во время беременности и не перестает делать это после родов. Однако сейчас модель работает над собой и собственным телом. Это она также не оставляет без внимания.

Грэм сняла видео своей тренировки, где выполняет различные упражнения на коврике. В ролике позирует в топе оранжевого цвета и серых лосинах. Волосы она собрала в хвост. Также одела солнцезащитные очки интересной формы.

 
 
 
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13 weeks postpartum and I’m starting to sort of feel like myself again after giving birth. New mamas- how many weeks postpartum are you? What are you doing to feel like yourself again?

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Эшли Грэм поделилась милым видео, как занимается йогой с сыном (Видео)

13 недель после родов, и я начинаю чувствовать себя после рождения ребенка. Молодые мамы, через сколько недель после родов вы начали снова чувствовать себя? Что вам помогает? – поинтересовалась в публикации Эшли.

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Модель, Plus Size, Эшли Грэм, Модель plus size.
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