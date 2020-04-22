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"Две очень хорошие новости": у Фоззи из группы "ТНМК" родились двойняшки

"Две очень хорошие новости": у Фоззи из группы "ТНМК" родились двойняшки
08:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Один из участников популярной украинской группы "Танок на майдане Конго" Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) стал отцом двойни.

На карантине случаются и хорошие новости. Вчера, 21 апреля, стало известно, что один из украинских музыкантов стал отцом.

Александр Сидоренко поделился этой радостной новостью на личной странице в сети инстаграм.

У артиста и его жены Полины на свет появились мальчик и девочка. Александр поделился фотографией, где он счастливый позирует в медицинском халате и маске. В руках у него видим две таблички – голубого и розового цветов.

 
 
 
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В нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини)).

Публикация от Fozzey MetaMoreFozzey (@metamorefozzey)

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У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости, – подписал снимок Фоззи.

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Все по теме:

Отец, ТНМК, Двойня, Фоззи, Александр Сидоренко.
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