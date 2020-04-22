"Две очень хорошие новости": у Фоззи из группы "ТНМК" родились двойняшки

Новости шоу бизнеса:Один из участников популярной украинской группы "Танок на майдане Конго" Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) стал отцом двойни.

На карантине случаются и хорошие новости. Вчера, 21 апреля, стало известно, что один из украинских музыкантов стал отцом.

Александр Сидоренко поделился этой радостной новостью на личной странице в сети инстаграм.

У артиста и его жены Полины на свет появились мальчик и девочка. Александр поделился фотографией, где он счастливый позирует в медицинском халате и маске. В руках у него видим две таблички – голубого и розового цветов.

У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости, – подписал снимок Фоззи.