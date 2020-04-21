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"Это будет...": Клер Холт рассекретила пол будущего ребенка

"Это будет...": Клер Холт рассекретила пол будущего ребенка
19:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса тоже обратилась к веселой традиции с шариком с конфетти.

В начале апреля 31-летняя Клер Холт сообщила в своем Instagram, что ждет второго ребенка. Она опубликовала милое семейное фото с мужем Эндрю Джоблоном и маленьким сыном Джеймсом.

Благодарна за этот маленький лучик солнца в столь нестабильное время, — подписала публикацию Холт.

Теперь Клер и Эндрю узнали пол будущего ребенка. Ответ на вопрос о поле ребенка заключался в черном воздушном шаре, который Холт проткнула в своей гостиной. Пара запечатлела этот момент. Из черного шара посыпались розовые конфетти — будет девочка. Часть с рассыпающимися конфетти Клэр замедлила, чтобы было лучше видно реакцию всех присутствующих на видео.

 
 
 
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IT’S A........

Публикация от Claire Holt (@claireholt)

Поклонники пары тоже порадовались: "Эта девочка будет счастлива от того, что у нее такие родители!", "Поздравляю вас, какое счастье!", "Как приятно на вас смотреть!"

Кэти Перри и Орландо Блум сообщили пол своего ребенка

За последнюю неделю шарик с ответом лопали многие звезды. Певица Сиара и ее муж Рассел Уилсон, ожидающие третьего ребенка, устроили радостные танцы, когда на них посыпались голубые конфетти. Также звезда "Игры престолов" Хафтор Бьернссон и его супруга Келси Хэнсон, готовящиеся впервые стать родителями, испытали восторг, когда для них ответ шарика оказался "голубым".

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Беременность, Актриса, Пол ребенка, Клэр Холт.
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