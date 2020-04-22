Напугал фанатов: Крис Нот опубликовал фото с лысой головой

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Крис Нот изменился до неузнаваемости.

Знаменитый голливудский красавец побрил голову.

Фото с новым имиджем он опубликовал на странице в инстаграме. Перед камерой 65-летний Крис Нот предстал с выбритой головой и усами с сединой. Голливудский красавец заметно постарел, чем несколько испугал поклонников.

Уже в заметке Крис Нот пояснил, что его новый имидж был вызван пандемией коронавируса. Актеру надоело стричься дома, поэтому он решил побрить голову.

Я решил, что возиться с волосами на карантине – это слишком, – написал он.

Тысячи поклонников Криса Нота во всем мире уже отреагировали на фото актера, не сдерживая своего разочарования. В то же время его коллега по сериалу "Секс и город" Сара Джессика Паркер написала под фото: "Почему же ты так долго ждал?"