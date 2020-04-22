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Напугал фанатов: Крис Нот опубликовал фото с лысой головой

Напугал фанатов: Крис Нот опубликовал фото с лысой головой
14:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Крис Нот изменился до неузнаваемости.

Знаменитый голливудский красавец побрил голову.

Фото с новым имиджем он опубликовал на странице в инстаграме. Перед камерой 65-летний Крис Нот предстал с выбритой головой и усами с сединой. Голливудский красавец заметно постарел, чем несколько испугал поклонников.

Уже в заметке Крис Нот пояснил, что его новый имидж был вызван пандемией коронавируса. Актеру надоело стричься дома, поэтому он решил побрить голову.

 
 
 
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I decided dealing with hair was superfluous during these times of quarantine-

Публикация от Chris Noth (@chrisnothofficial)

Звезда сериала "Секс в большом городе" стал дважды отцом: первые снимки малыша

Я решил, что возиться с волосами на карантине – это слишком, – написал он.

Тысячи поклонников Криса Нота во всем мире уже отреагировали на фото актера, не сдерживая своего разочарования. В то же время его коллега по сериалу "Секс и город" Сара Джессика Паркер написала под фото: "Почему же ты так долго ждал?"

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Актер, Стрижка, Имидж, Крис Нот.
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