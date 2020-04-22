Как ближайшие родственники поздравили Елизавету II с 94-летием (Видео)

Во вторник, 21 апреля, королева Елизавета II отмечала свой 94-й день рождения и получила множество трогательных поздравлений в соцсетях.
К сожалению, из-за пандемии коронавируса, охватившей мир, британский монарх отмечала день рождения в узком кругу. Известно, что королева находится сейчас в самоизоляции в Виндзорском замке. Вместе с ней находится ее муж 98-летний принц Филипп. Их обслуживает сокращенная команда.
Для остальных членов королевской семьи единственной возможностью поздравить маму, бабушку и прабабушку с праздником остаются социальные сети и современные средства связи. Королева получила множество трогательных поздравлений.
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Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. In this private footage from the @royalcollectiontrust, we see The Queen (then Princess Elizabeth) playing with her family, including her younger sister Princess Margaret. Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! To those of you also celebrating your birthdays today at home, with or without your loved ones - we send you many happy returns. Visit our highlight to learn more about The Queen’s childhood.
Так, официальный Instagram королевской семьи в день рождения монарха опубликовал видео, содержащее редкие фото и видеозаписи королевы Елизаветы в детстве.
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