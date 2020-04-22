Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент поручил Кабмину перевести все госуслуги в онлайн
Президент поручил Кабмину перевести все госуслуги в онлайн
Степанов: В Украине рано судить о наличии "коллективного иммунитета" от COVID-19
Степанов: В Украине рано судить о наличии "коллективного иммунитета" от COVID-19
Усик назвал свою главную цель в супертяжелом весе
Усик назвал свою главную цель в супертяжелом весе
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)

Как ближайшие родственники поздравили Елизавету II с 94-летием (Видео)

Как ближайшие родственники поздравили Елизавету II с 94-летием (Видео)
17:33 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета получила множество поздравлений в день своего 94-летия благодаря социальным сетям.

Во вторник, 21 апреля, королева Елизавета II отмечала свой 94-й день рождения и получила множество трогательных поздравлений в соцсетях.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса, охватившей мир, британский монарх отмечала день рождения в узком кругу. Известно, что королева находится сейчас в самоизоляции в Виндзорском замке. Вместе с ней находится ее муж 98-летний принц Филипп. Их обслуживает сокращенная команда.

Для остальных членов королевской семьи единственной возможностью поздравить маму, бабушку и прабабушку с праздником остаются социальные сети и современные средства связи. Королева получила множество трогательных поздравлений. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. In this private footage from the @royalcollectiontrust, we see The Queen (then Princess Elizabeth) playing with her family, including her younger sister Princess Margaret. Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! To those of you also celebrating your birthdays today at home, with or without your loved ones - we send you many happy returns. Visit our highlight to learn more about The Queen’s childhood.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

10 фактов из жизни Елизаветы II, которые убедили нас в том, что мы мало о ней знаем

Так, официальный Instagram королевской семьи в день рождения монарха опубликовал видео, содержащее редкие фото и видеозаписи королевы Елизаветы в детстве.

Принц Чарльз и Камилла Корнуолльская поздравили, опубликовал редкие архивное фото принца Чарльза с королевой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям выставили совместное фото, сделанное в мае 2019 года во время открытия детского парка, спроектированного герцогиней Кембриджской.

Принцесса Евгения поздравила бабушку, опубликовав ее фото в молодости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Королева, Елизавета II, Королева Елизавета, Поздравления с Днем рождения, День рождения королевы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
02 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
05 Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне отчуждения ликвидировали еще один очаг огня
В зоне отчуждения ликвидировали еще один очаг огня
Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан
Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан
Мобильное приложение: В Украине запустили электронные студенческие билеты
Мобильное приложение: В Украине запустили электронные студенческие билеты
ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
В Украине стартуют исследования лекарства от COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь