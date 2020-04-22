Как ближайшие родственники поздравили Елизавету II с 94-летием (Видео)

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета получила множество поздравлений в день своего 94-летия благодаря социальным сетям.

Во вторник, 21 апреля, королева Елизавета II отмечала свой 94-й день рождения и получила множество трогательных поздравлений в соцсетях.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса, охватившей мир, британский монарх отмечала день рождения в узком кругу. Известно, что королева находится сейчас в самоизоляции в Виндзорском замке. Вместе с ней находится ее муж 98-летний принц Филипп. Их обслуживает сокращенная команда.

Для остальных членов королевской семьи единственной возможностью поздравить маму, бабушку и прабабушку с праздником остаются социальные сети и современные средства связи. Королева получила множество трогательных поздравлений.

Так, официальный Instagram королевской семьи в день рождения монарха опубликовал видео, содержащее редкие фото и видеозаписи королевы Елизаветы в детстве.

Принц Чарльз и Камилла Корнуолльская поздравили, опубликовал редкие архивное фото принца Чарльза с королевой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям выставили совместное фото, сделанное в мае 2019 года во время открытия детского парка, спроектированного герцогиней Кембриджской.

Принцесса Евгения поздравила бабушку, опубликовав ее фото в молодости.