Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
В Чернобыльской зоне все еще тушат лесные пожары (Видео)
В Чернобыльской зоне все еще тушат лесные пожары (Видео)
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам

Во время карантина Бритни Спирс в очередной раз опубликовала новое видео

Во время карантина Бритни Спирс в очередной раз опубликовала новое видео
21:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Видеоролик исполнительница представила подписчикам с двумя разными фильтрами.

Популярная американская певица Бритни Спирс все чаще стала публиковать в инстаграме короткие ролики, на которых она танцует, однако фанаты ее критикуют.

Соответствующий пост Бритни Спирс разместила на инстаграм-странице, за которой следят 24 миллиона фолловеров. Сначала подписчики радовались, что их любимица после затяжной депрессии вернулась в привычное русло жизни и радует их своими публикациями.

Находясь дома на самоизоляции во время карантина певица в очередной раз опубликовала видео, снятое в своем доме. Спирс в мини-шортах и коротком топе кружила под зажигательную музыку. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Psssss so I decided to show you guys two different versions as well .... swipe to see the original with no filter !!!!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Часть фанатов поблагодарила ее за отличное настроение, которое она им создала, Впрочем, некоторые поклонники все же отметили, что таких танцев уже много.

Ольга Сумская второй раз стала бабушкой

"Что ты делаешь?", "Бритни, ты же только недавно это публиковала", "По-твоему это нормально?", "Бритни, прекращай, мы устали", – комментировали подписчики видео. Также они довольно часто критикуют певицу за неопрятный вид.

Недавно Бритни Спирс в коротких шортах и топе станцевала под трек Джастина Тимберлейка Filthy. Выглядела она в кадре очень неуклюже, объяснив, что на самом деле не танцует, ей просто скучно.

Отметим, что в конце зимы певица попала в больницу с переломом ноги. Она повредила плюсневую кость. Как оказалось, причиной стали танцы, которыми так страстно занимается Бритни Спирс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Знаменитости, Бритни Спирс, Карантин, Танцы, Чем заняться на карантине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
02 Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
05 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
Вводят &quot;масочный режим&quot;: Румыния ослабляет карантин
Вводят "масочный режим": Румыния ослабляет карантин
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
&quot;Золотая Дзига&quot;: Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии
"Золотая Дзига": Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь