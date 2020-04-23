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Кейт Миддлтон поделилась умилительными снимками 2-летнего принца Луи

Кейт Миддлтон поделилась умилительными снимками 2-летнего принца Луи
09:43 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня шестой правнук британской королевы Елизаветы II встретил свой второй день рождения.

В четверг, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года.

В день рождения детей семья герцога и герцогини Кембриджских традиционно делится их новыми фото. Автором фото является Кейт Миддлтон. Она сама снимает своих детей и потому фото получаются не официальными и очень милыми.

Малыш Луи еще очень редко появляется на публике. По фото видно, как юный принц подрос. Герцогиня Кембриджская сделала эти снимки в начале апреля. 

 
 
 
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Sharing a sneak peek of Prince Louis’s handiwork ahead of his second birthday! We are pleased to share images ahead of Prince Louis’s second birthday tomorrow, taken by The Duchess this April.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

 

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фото перед вторым днем рождения принца Луи", — сказано в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

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В этом году день рождения принца пришелся на пандемию коронавируса, потому его отпразднуют в тесном семейном кругу. Хотя какой может быть тесный круг, если у именинника есть старшие брат и сестра — шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта. Наверняка, в поместье в Норфолке, где герцог и герцогиня находятся на самоизоляции, будет шумно и весело.

В последний раз семья показала принца Луи, когда приняла участие в трогательном флешмобе — маленькие принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта благодарили врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, День рождения, принц Луи.
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