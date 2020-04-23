Кейт Миддлтон поделилась умилительными снимками 2-летнего принца Луи

Новости шоу бизнеса:Сегодня шестой правнук британской королевы Елизаветы II встретил свой второй день рождения.

В четверг, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года.

В день рождения детей семья герцога и герцогини Кембриджских традиционно делится их новыми фото. Автором фото является Кейт Миддлтон. Она сама снимает своих детей и потому фото получаются не официальными и очень милыми.

Малыш Луи еще очень редко появляется на публике. По фото видно, как юный принц подрос. Герцогиня Кембриджская сделала эти снимки в начале апреля.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фото перед вторым днем рождения принца Луи", — сказано в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

В этом году день рождения принца пришелся на пандемию коронавируса, потому его отпразднуют в тесном семейном кругу. Хотя какой может быть тесный круг, если у именинника есть старшие брат и сестра — шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта. Наверняка, в поместье в Норфолке, где герцог и герцогиня находятся на самоизоляции, будет шумно и весело.

В последний раз семья показала принца Луи, когда приняла участие в трогательном флешмобе — маленькие принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта благодарили врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.