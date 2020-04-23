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Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)

Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)

Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)
14:23 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На снимке, сделанном Кейт Миддлтон в домашней обстановке, он бережно держит малыша на руках, крепко прижимая его. Принц Луи отвечает ему взаимностью.

В четверг, 23 апреля, третий внук принца Чарльза принц Луи отмечает день рождения — ему исполняется два года.

Принц Чарльз не только будущий правитель Великобритании, но и нежный дедушка. Такой вывод можно сделать, взглянув на фото, которым он поздравил принца Луи с днем рождения.

"Очень счастливого дня рождения принцу Луи, которому сегодня исполняется два года. Юный принц в восторге от объятий своего дедушки, принца Уэльского", — сказано к подписи под фотографией.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_UHMNSA2aG/

В день двухлетия принца Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились серией новых официальных фотографий младшего сына на своей страницу в Instagram. Традиционно автором всех снимков является герцогиня Кембриджская.

В этом месяце это не первое трогательное фото, опубликованное на официальном аккаунте принца Уэльского. Чуть больше двух недель назад, 9 апреля, принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуолльская отмечали 15-ю годовщину свадьбы. Они поделились в Instagram романтическим фото, сделанным на крыльце дома, где они проводят самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

Кейт Миддлтон поделилась умилительными снимками 2-летнего принца Луи

К сожалению, по этой же причине принц Чарльз в этом году не сможет присутствовать на дне рождения принца Луи и лично обнять внука. Семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет отмечать праздник в поместье Амнер-хауз, расположенном в графстве Норфолк.

Напомним, у принца Чарльза растет четверо внуков — принц Джордж (6 лет), принцесса Шарлотта (4 года), принц Луи (2 года) и Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, которому 6 мая исполнится один год.

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День рождения, Королевская семья, Принц Чарльз, принц Луи.
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