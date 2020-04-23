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Карантин отличной фигуре не помеха: Даша Астафьева примерила эпатажный образ (Фото)

Карантин отличной фигуре не помеха: Даша Астафьева примерила эпатажный образ (Фото)
17:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

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Даша Астафьева призналась, что на Пасху не отказывала себе в еде, однако, судя по новым кадрам, лишние килограммы не угрожают звезде.

Во время изоляции Астафьева практикует йогу и демонстрирует свои тренировки поклонникам в инстаграм-профиле. Несмотря на то, что звезда тщательно следит за своей фигурой, она до сих пор не может отказаться от главного блюда пасхального стола - куличей.

Новыми кадрами Даша Астафьева решила показать, как выглядит после праздников. Судя по фото, пасхальные лакомства не повлияли на формы певицы. Для съемки она выбрала черное обтягивающие платье длины миди, которое не позволит скрыть ни одного лишнего килограмма. Бархатное одеяние подчеркнуло тонкую талию и пышный бюст модели.

Фото www.instagram.com/da_astafieva

Звезда решила по-своему интерпретировать карантинный look. Несмотря на то, что на ней не было защитной маски, она не забыла о кожаных перчатках с металлическими застежками. Эпатажный аксессуар гармонично сочетался с массивными черными ботинками на невысоких каблуках. Свой соблазнительный аутфит total black Даша Астафьева завершила высоким хвостом, серьгами-кольцами и помадой насыщенного красного цвета.

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"Всем, кто остановился и прекратил есть пасочки посвящается. Если что, я не с вами", - прокомментировала Астафьева.

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Даша Астафьева, Карантин, Фото.
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